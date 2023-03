Zlosť? Kdeže! Neuveriteľné, divia sa hokejisti

To je bonus k zmluve, usmieva sa Stavjaňa.

Luke Green to na Košice vie, kanadský obranca skóroval v každom zo štyroch zápasov série! A zimák šalel napriek prehre 1:2. (Zdroj: Miroslav Slávik)

Najhoršia sezóna za jedenásť rokov, vicemajster krok od konca v play-off už vo štvrťfinále, v tretej tretine ani jedna šanca... Piskot tribún? Vyhadzovanie trénera? Vyzliekanie z dresov?

Zabudnite. Ste v Nitre.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Darmo makala, korčule už idú ťažko, hlavou búchala o stenu zamknutého košického pásma. No aréna sa bavila.

„Ešte máte čas,“ v dobrom sme poradili novinárom, nech si hneď po zápase ešte nerozkladajú kamery pri šatni. Hokejisti sa pochytali za ramená, zimák tiež a kým inde by už fanúšikovia boli doma v papučiach, tu spievali a pumpovali sily do piatkového zápasu. Posledného v sezóne?

Akoby Nitru vyšťavila utorková paľba 5:2. Košice ani centimeter ľadu nedostali zadarmo, no vyhrali 2:1 a sú jednou nohou v semifinále.

Stredajšiu prehru 1:2 sme prebrali s trénerom ANTONÍNOM STAVJAŇOM.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo mohlo podľa Stavjaňu Nitre „ubrať“ náboj

Či tréner nezvažoval stiahnuť hru na tri päťky už skôr

Ktorých štyroch hráčov za stredu pochválil

Čo Green robil zle a teraz dobre

Aký „bonus“ majú hráči v zmluve

Debaty s Greenom, Stachom a Mezeiom: o nedorozumení pri 0:1, skandovaní aj po zápase, noži na krku či nálade v šatni

Ako hodnotíte zápas?

Košice sme pustili do vedenia 2:0, oba góly boli z kategórie lacných, dali sa vyriešiť oveľa lepšie. V tíme som nevnímal rovnakú energiu ako včera. Bolo tam chcenie a bojovnosť, ale chcelo to viac hokejovosti, udržať sa v útočnom pásme, byť dlhšie na puku, vytvoriť si viac príležitostí na zakončenia. Najviac to bolo cítiť v tretej tretine, keď sme si nevypracovali žiadnu vyloženú šancu.

Green znovu skóroval, v sérii dal už štvrtý gól. Čo naňho vravíte?