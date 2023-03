Kam mieri Sýkora, ostane Krivošík a pokračuje Mezei? Ohlasy na koniec sezóny

Nebola to bežná séria desiateho s prvým.

Po prehre Nitry 2:4 v piatom zápase štvrťfinále v Košiciach a konci sezóny sme zmapovali prvé ohlasy zo šatne corgoňov.

Stavjaňu mrzel prvý zápas

„Určite sa patrí zagratulovať Košiciam k postupu, uhrali si to presvedčivo. Dnešok sme si rozohrali veľmi nádejne, dvakrát viedli, no vlastnými chybami sme sa dostali pod tlak. Hráčom som zdôrazňoval, že aj tesný výsledok nám stále dáva nádej, lebo drží domácich pod tlakom, no záver nám nevyšiel podľa predstáv,“ povedal tréner Antonín Stavjaňa na tlačovke a MY Nitrianskym novinám prezradil ešte viac:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou