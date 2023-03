V Topoľčiankach bežal svetový šampión i majster Slovenska

Beh oslobodenia obce mal už svoj 49. ročník.

Do krásneho parku v Topoľčiankach, kde sa kedysi prechádzal aj T.G. Masaryk, zavítala jar a s ňou aj bežecká komunita. Vyznávačom pohybu zaplesali srdcia, že sa mohli po dlhej zime opäť zvítať a zabehať si v príjemnom prostredí za miestnym zámkom.

Peknú akciu pripravil obecný úrad, základná škola a ďalšie miestne organizácie pod vedením Ladislava Šustáka a Jozefa Baráta. Ide o jedny z najstarších pretekov v regióne.

Pre účastnícku medailu (a nielen pre ňu) si prišlo dokopy 257 záujemcov na hlavných tratiach (10 km, 5 km). Pred nimi zápolili desiatky detí.

Majster sveta si zatrénoval

Jarný beh po parkových chodníčkoch prilákal nielen hobby bežcov, aj zástupcov slovenskej elity.

Na kratšej 5 km trati bol celkovo tretí (ale medzi dorastencami víťazný) Adam Chren. Chalan z Volkoviec je majstrom sveta v Spartan race z decembra 2022 v kategórii do 17 rokov. Pred týždňom vyhral preteky na Malorke. Hoci tento rok už súťaží v kategórii 18-24 rokov, v tomto roku triumfoval na všetkých piatich pretekoch (dvakrát Rakúsko, raz Maďarsko, Slovensko a Španielsko). „Chodím na preteky po Európe, aby som sa stretol so svojou konkurenciou a naberal skúsenosti, ktoré chcem pretaviť v júni v čo najlepší výsledok na ME v Andorre. Beh v Topoľčiankach mi vhodne zapadol do prípravy, v porovnaní s vlaňajškom som sa zlepšil o 1:22 minúty,“ prezradil takmer dvojmetrový Adam.

Padali traťové rekordy

Starosta Juraj Mesko najčastejšie oceňoval medailami členov klubu BK Lysá pod Makytou. Tomáš Janíček bol absolútne najrýchlejší na 5 km, Michal Staník na 10-ke. Obaja mužskí víťazi dokonca vylepšili traťové rekordy.

Druhý menovaný má na svojom konte viacero titulov majstrov Slovenska v juniorskej kategórii, ale už aj prvý seniorský. „Rád sa sem vraciam. Prišiel som s cieľom obhájiť a užiť si preteky. Mojím cieľom je ďalej si zlepšovať osobné rekordy na všetkých tratiach. Dnes som išiel od začiatku sám a podarilo sa mi zlepšiť vlaňajší čas. Teším sa, že na beh sa dal aj môj starší brat, ktorý dnes získal bronz,“ povedal Michal Staník, vysokoškolák z Lazov pod Makytou.

V domácom prostredí

Na 10 km trati dobehol celkovo tretí Michal Čaladik z Čiernych Kľačian a zároveň triumfoval vo svojej vekovej kategórii. Na pretekoch sme ho istý čas nevídali. „Mal som pauzu z rodinných dôvodov, narodili sa nám štyri deti. Už trochu povyrástli, tak sa vraciam k milovanému behu. V Topoľčiankach mám akoby domáce prostredie, pretože sem chodím trénovať a mám odtiaľto manželku i svokru. S dnešným výkonom som spokojný. V sezóne sa chcem venovať aj ultra behom v teréne,“ prezradil bývalý futbalista.

V súboji o najrýchlejšiu ženu musela Zdenka Hezká z Tešedíkova uznať kvality Lucie Pivarčiovej z Banskej Bystrice. Organizátori nezabudli oceniť aj najlepších domácich bežcov.

Z výsledkov vyberáme

5 km

Muži: 1. Tomáš Janíček (BK Lysá p/M.) 17:45, 2. Martin Turček (Beh cez Plešovicu) 18:43, 3. Andrej Staník (BK Lysá p/M.) 19:29, 4. Miroslav Kadorík (Zlaté Moravce) 20:02.

Ženy: 1. Simona Hudoková (Dynasport Team) 21:52, 2. Lucia Malastová (Prievidza) 24:31, 3. Dana Kozárová (Nitra) 24:36.

Dorastenci: 1. Adam Chren (OCR Panex team) 19:01.

Dorastenky: 1. Katarína Janíčková (BK Lysá p/M.) 25:23.

10 km

Muži do 39 r.: 1. Michal Staník (BK Lysá p/M.) 33:55, 2. Gergő Szarka (AC N. Zámky) 36:43, 3. Ivan Došek (AK Tlmače) 39:46.

Muži 40-49 r.: 1. Michal Čaladik (BK Pyxida Č. Kľačany) 37:28, 2. Milan Maľa (Nová Dedina) 41:39.

Muži 50-59 r.: 1. Milan Plevák (BK Lysá p/M.) 41:50, 3. Mário Ondriaš (AK Tlmače) 44:13.

Muži od 60 r.: 1. Pavol Uhlárik (MK Rajec) 49:23, 3. Imrich Csekey (AC Paňa) 53:28.

Ženy do 34 r.: 1. Katarína Došek (AK Tlmače) 49:01.

Ženy 35-49 r.: 1. Lucia Pivarčiová (Trian B. Bystrica) 43:08, 2. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 43:54, 3. Andrea Belzárová (Slovan Duslo Šaľa) 48:00.

Ženy od 50 r.: 1. Janka Potančoková (Atléti B. Štiavnica) 47:27.