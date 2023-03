Večná zmluva? „Tondo Ferguson“ ako čosi medzi nebom a zemou

Kluby, ktoré by si s Nitrou vymenili fanúšikov, potichu stoja v rade.

Prvé kolo s Topoľčanmi, druhé v Humennom a tretie možno v Rimavskej Sobote? Koľkí by roztrhali permanentky...

Toto ale vonkoncom nebude hanopis na šéfov nitrianskeho hokeja Miroslava Kováčika a Tomáša Chrenka. Ak z každých siedmich sezón (covidovú nerátame) spravia päť medailí a dve „len“ štvrťfinále, fanúšikovia im raz za čas prepáčia aj takýto triler.

Nedá sa donekonečna odbaľovať „kinderká“ z noname hráčov a vo všetkých nájsť krásnu hračku. Seniorských debutantov tentoraz už asi v zostave bolo priveľa. Prirátajte zranenia, na maródke neraz jednu celú formáciu. Plus hrozbu šesť týždňov pred ligou schváleného priameho zostupu. S ním (a čo ak aj s novou súťažou bez Slovana či Zvolena?) však ešte možno bude zábava...

Kým k striebru 2022 prišla Nitra s jednou-jedinou hráčskou zmenou v sezóne, hanebné vypadnutie po dvadsiatich rokoch teraz odvrátila presne dvadsiatimi. Letní novici sa rozbiehali pomaly, prvá vlna posíl podpísaných počas sezóny sklamala, zabrala až druhá (Elmer, Gill, Green), no vlak už bol preč a na zimáku panický boj o život. Aby vicemajster prehral trinásťkrát v rade? Neslýchané!

Už sme to raz napísali: trénovať corgoňov po Stavjaňovi je ako spievať po Gottovi. Sejejs vydržal dva mesiace a hoci nediktoval vyslovene škaredý hokej, v pamätiach sa chtiac-nechtiac zaradí do rovnakej kategórie ako experiment s Bažánym (2019/20).

Je to ťažko vysvetliteľná vec medzi nebom a zemou, ale Nitra je Nitrou de facto len so Stavjaňom na lavičke. Nech s jemnými zábleskami talianskeho manželstva (v roku 2006 ho predsa vyhodili uprostred semifinále a vlani po odchode spomenul aj nezhody s vedením), nech s kolotočom odchodov a návratov, no bez seba skrátka žiť nevedia. Trénerov decembrový (už štvrtý!) comeback dopredu vytušil happyend katastrofického ročníka.

Ani „Ferguson zo Zlína“ (lebo čo je Sir Alex pre Manchester United, to Stavjaňa pre Nitru) nebol čarodejník. Prvých šesť zápasov prehral. Až keď odfiltroval vadné kusy (Donaghey či Duke) a bránu zamkol fantastickým Kašíkom, vrátil radosť do arény. Hokejistami zrazu boli aj odpisovaní, systém poslúchali tiež kritizovaní cudzinci a Nitra sa stala tretím najlepším tímom extraligy po novom roku. Prepáčilo sa jej, že už nehrala spanilo ofenzívne a že pred katastrofou upaľovala pragmatickým hokejom.

Stavjaňa sa vrátil v dobe, keď fanúšikovia Nových Zámkov posmešne posielali Nitru na jej vlastnom štadióne do prvej ligy. Napokon svorne vypadli vo štvrťfinále a irónia play-off kalendáru priniesla, že keď rival z juhu „topil ľad“, ona ešte o deň hrala.

Kto by na Vianoce zahlásil, že koncom marca budú corgoni bojovať pred 7-tisíc divákmi v Steel Aréne, vysmiali by ho aj optimisti. Vygumovanie Popradu v predkole a vyrovnané bitky s Košicami v play-off však aj z najhoršej sezóny za jedenásť rokov spravili zážitkovú.

Azda novoročné víťazstvá a šalejúci zimák aspoň trošičku liečili boľavú Stavjaňovu dušu. V marci, mesiac po šesťdesiatke, prišiel o milovaného otca.

„Doba po Tondovi“ sa znovu odkladá na neurčito. Čestný občan mesta už je, ak má mať ktosi pred zimákom sochu, tak on. A prečo by večná zmluva bez dátumu exspirácie mala byť iba vtip, ak ju neúprosne podporujú štatistiky klubu bez Stavjaňu a s ním?

Mimochodom, jeho a Kašíkov podpis do budúcej sezóny Nitru doslova upokojujú.

A chceme vidieť druhého extraligistu, čo rok po finále bojuje o záchranu, no aj tak má len o tristo čísel horší priemer návštevnosti (2 414) než víťaz základnej časti (Košice 2 738). Nikdy to nepovedia, no kluby (a isto nie iba malé), ktoré by si s Nitrou okamžite vymenili fanúšikov, potichu stoja v rade.