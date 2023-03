Vzdelávať sa musí aj učiteľ. To čo sme sa naučili v škole je dávno preč, hovorí oceňovaný učiteľ

Deň učiteľov sa oslavuje skoro 70 rokov.

NITRA. Učiteľ bol kedysi uznávaným a váženým čelom spoločnosti. Dnes sa na toto povolanie viaže množstvo stereotypov.

„Mnohí majú o nás učiteľoch vytvorený nepravdivý obraz a potrebu stále nás reformovať. Školstvo, napriek tomu, že je v permanentnej reforme, stagnuje, a to neprispieva ani k budovaniu pozitívnej verejnej mienky o školách a učiteľoch,“ hovorí angličtinárka a dejepisárka Zuzana Szombathová. Učí na jednej z nitrianskych stredných škôl a je nominovaná do top 30-tky národnej súťaže Učiteľ Slovenska.

Myslí si, že ak by mladí učitelia pochopili princíp tímovej spolupráce, zmeny by dokázali napredovať rýchlejšie, dokonca by sa možno naštartovala akási reforma "zdola".

„Reforma nemusí byť hneď dokonalá. Ani život nie je dokonalý,“ dodáva.

To, že na reformu treba čas vraví aj Jozef Zvolenský, matematikár na druhom stupni základnej školy v obci Skýcov. Minuloročný víťaz Ceny verejnosti a tiež laureát ocenenia Dionýza Ilkoviča v kategórii Online vzdelávanie.

„Keď si pomôžeme navzájom, zlepší sa to. Ide o to, aby školstvo napredovalo, pretože zaspalo na mnohých miestach,“ hovorí.

Učiteľ kamarát

Ani Zuzana Szombathová ani Jozef Zvolenský nepatria medzi učiteľov, ktorých pracovný čas je určený pobytom v škole.

Obaja svojím povolaním doslova žijú a ako sami priznávajú, našli sa v ňom. Doma si pripravujú kvízy, videá či dokonca hry. Premýšľajú nad tým, ako učivo žiakom podať pútavo, zábavne a zrozumiteľne.