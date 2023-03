Stavjaňa pre MY: Jasný útok na titul? S novým zimákom áno

Takmer štyridsať otázok pre trénera-legendu. Takto zachránil Nitru.

Celý exkluzívny rozhovor nájdete aj v pondelkových (3. 4.) MY Nitrianskych novinách.

Asi nikto iný pre hokej v Nitre nespravil viac. Osem z deviatich medailí nesie tučný podpis ANTONÍNA STAVJAŇU. Po finálových bitkách tentoraz na krízovej misii odvrátil hanebný zostup po dvadsiatich rokoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako obranca bol majstrom sveta s Československom i Českom a vyhral štyri tituly so Vsetínom. V slovenskej extralige je historicky „najmedailovejším“ trénerom. Ingrediencie úspechu má v krvi. A u fanúšikov Nitry absolútne výsadnú pozíciu.

STAVJAŇOVA MÁGIA AJ REČOU ŠTATISTÍK

STAVJAŇOVA MÁGIA AJ REČOU ŠTATISTÍK Večná zmluva? „Tondo Ferguson“ ako čosi medzi nebom a zemou Čítajte

„Je to o hráčoch,“ skromne sa nevystatuje muž, ktorému privolávajú sochu pred zimák.

Na schôdzku dorazil v štvorminútovom predstihu. Odpil si z kapučína a vyše hodinu odpovedal až na 36 otázok MY Nitrianskych novín.

Čo by spravil s ponukou z reprezentácie, čo ho v Nitre udivuje a ktorý líder ostáva? Antonín Stavjaňa v exkluzívnom rozhovore prezradil mnoho.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo by povedal na ponuku z reprezentácie

Prečo neverí stavbe nového zimáku

Čo ho v meste udivuje, ako prežíva slávu a prečo Nitra nie je ako Slovan či Košice

Či ho posledné miesto chytilo za srdce a prečo bol návrat sprvu nereálny

Aké mal nezhody s vedením

Ako mal prsty v príchode Kašíka

Ktorý líder tímu ostáva

V čom je Gill ako Stümpel, či je Bajtek provokatér a či Sýkora môže preraziť v NHL

Za čo chváli Vitaloša a Mezeia, čo vraví na Pekarčíka a progres Gajdoša

Kto proti Košiciam hral „famózne“ a z koho cítil „neskutočnú vôľu sa zlepšovať“

Ako rozmýšľa o budúcnosti

Čo tvrdí o kvalite extraligy a rozhodcov

Kam chodí na hríby, prečo si založil sociálne siete a prečo neoslavuje

Aké míľniky má na dosah

Okamžitá play-off karta

Nevieme korčuľovať, prihrať, vystreliť, glosovali ste po vašom prvom zápase. Ako ste z Nitry dokázali spraviť tretí najlepší tím roku 2023 a štvrťfinalistu?

Podľa Murphyho zákonov každý problém od svojho vzniku nezadržateľne speje k zániku. Kríza nemohla byť večná. V Nitre nastala z mnoho dôvodov, zmenám v kádri či prirodzene dlhšej aklimatizácii nových hráčov. Sezóna je ako horská dráha. Príkladom je Slovan – po desiatom kole zaznelo, že si hrá vlastnú súťaž, no napokon, vzhľadom na možnosti klubu, sezónu skončil katastrofálne.

Pre úspech sa musí pretnúť viacero aspektov. Po mojom príchode nám spočiatku ktorýsi vždy utekal. Napríklad s Košicami sme hrali veľmi dobre, no dva smolné góly nás zase vrátili na začiatok.

Použili ste aj iné metódy než obvykle?

Som konzervatívny. Asi ťažko sa budem prerábať. Trénoval som spôsobom, akým som zvyknutý. Ofenzívne možnosti boli menšie než v minulosti, oveľa väčší dôraz sme preto museli klásť na defenzívu. V každom tíme predsa vychádzate z jeho potenciálu.

Z ARCHÍVU: ANKETA EXPERTOV O STAVJAŇOVI

Z ARCHÍVU: ANKETA EXPERTOV O STAVJAŇOVI Spasiteľ a doktor nitrianskych rán. Stavjaňova mágia očami osobností Čítajte

Sezónu zlomil až vianočný príchod Kašíka...

To bolo momentum. Vychytal zápas s Trenčínom a dal hráčom šancu na úspech. Začali hrať viac na emócie. Taký vyčerpávajúci štýl sledujeme zväčša v play-off. Nie v základnej časti, kde sa viacero z päťdesiatich zápasov dá zahrať na rutinu. Play-off kartu sme však museli vytiahnuť okamžite. Vo štvrťfinále som už cítil, že mužstvo si nádrž emócií vyčerpalo.

Ako by ste predsa len mohli pretlačiť Košice?

Hráči chceli, ale už to tam akosi nenaskočilo. Muselo by sa zísť veľa premenných. Boli dva momenty, kedy sme mohli zlomiť sériu pre nás. Najprv druhý zápas v Košiciach, keď sme dali na 3:3 a boli bližšie k víťazstvu, zo solídnych šancí sme mohli sériu vyrovnať na 1:1. A potom, keď sme prvý domáci duel zvládli dobre, no v druhom to nezopakovali. Keby štvrťfinále bolo 2:2, Košice by sme dostali pod tlak a mali šancu postúpiť. Bol by to ako brejkbal v tenise.

S Kašíkom si podebatuje

Keď ste na jeseň 2019 trénovali Zlín, s Kašíkom v bráne ste prehrali všetkých päť zápasov. Potom sa on zranil a vás klub odvolal. Aký ste mali vzťah vtedy a aký máte dnes?

Spýtajte sa ho.

To znie tajomne.