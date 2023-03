Šoférovali opití, ich autá prepadli do majetku štátu. Prokuratúra hovorí o generálnej prevencii

O auto prišla aj žena, ktorá usmrtila cyklistku. Podľa súdu si za volant nesmie sadnúť do konca života.

Nehoda v okrese Nové Zámky. Vodič (29) Renaultu Megane narazil do značky a premostenia kanála. Nafúkal 2 promile. (Zdroj: polícia FB)

NITRA. Počet vodičov, ktorí prišli o auto kvôli alkoholu, v poslednom období narastá. Prokurátori navrhujú trest prepadnutia veci – osobného motorového vozidla – od novembra častejšie.

„Ide o ďalšie opatrenie v rámci generálnej prevencie, ktorým prokuratúra reaguje na zvyšujúci sa počet trestných činov podľa § 289 Trestného zákona (ohrozenie pod vplyvom návykovej látky) a ich závažných následkov,“ povedal Jaroslav Maček z Krajskej prokuratúry v Nitre.



V jej obvode podali prokurátori za celý minulý rok návrh trestu prepadnutia veci v desiatich prípadoch. V tomto roku ich bolo do marca už osem.

Priemerne jedno auto mesačne

„Keby som vedel, že to takto skončí, opitý by som za volant nesadol,“ povedal muž, ktorý prišiel o auto len nedávno. Okresný súd v Nitre o tom rozhodol trestným rozkazom, vodič nepodal odpor.

„V období od 1. januára 2022 do 29. marca 2023 Okresný úrad Nitra prevzal do dočasnej správy jedenásť vozidiel, ktoré prešli do majetku štátu v súvislosti s jazdou pod vplyvom návykovej látky,“ vyčíslili na ministerstve vnútra.

