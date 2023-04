Hrajte za ViOn lepšie!

Desať čiernych zápasov. Von zo skepsy treba ihneď.

Skalným znovu nebolo do reči. Už dvanásta remíza v sezóne je nechceným rekordom 28-ročnej histórie FC ViOn. Desať zápasov bez výhry v rade? Najhoršia šnúra od jari 2018. „Štrngúť“ si niet na čo.

Po jeseni sa zdalo, že Zlaté Moravce sú z najhoršieho vonku. No kde je dnes ten elán, čo ozbíjal Dunajskú Stredu a vyprášil Žilinu? Odvtedy (od októbra!) je víťazná cigara iba v zásuvke. Takmer polroka.

Viac sa uvoľniť

Vionisti si v „reprepauze“ spolu pochutili na guláši, mali trojdňové voľno i nohejbalový turnaj, niektorí si odskočili na hokej do Nitry. V piatok mali zdolať Skalicu – ale 0:0 bolo málo. Neodmenili neúnavný fanklub.

„Takéto zápasy by sme mali zvládať,“ vedel Anton Sloboda.

Brankár Patrik Lukáč zachránil ViOn v šanciach Yaa, Hašu a Vlaska. (zdroj: Jozef Bedej)

Kolega zo stredu poľa Denis Duga si povzdychol: „Dva body mínus. Doma sa v skupine o udržanie musí vyhrávať. Nejde o to, že nechceme, ale nervozita je, žiaľ, niekedy väčšia.“

„Na jeseň to bolo tak, že prišiel Brenkus a dal to z polovice ihriska. Každý maká, no mali by sme sa na ihrisku ešte viac uvoľniť,“ kázal brankár Patrik Lukáč.

Galád: Nie je to o hlavách