Nečakane predražená sezóna. Tím už zložíme inak, avizuje šéf HK Nitra (veľký rozhovor)

NITRA. Stres. Depresia. Trochu i panika. Nervy Nitry vytancovala najhoršia z posledných jedenástich sezón. Z boja o holý extraligový život však napokon bol postup do play-off i dramatické šlágre s Košicami.

Ako ukuli návrat „Fergusona“ Stavjaňu? A prestup čarodeja Kašíka? A prečo už tím zložia inak?

Prezident klubu MIROSLAV KOVÁČIK v rozhovore pre MY Nitrianske noviny mal čo vysvetľovať.

AJ TOTO SA DOZVIETE o koľko sa sezóna nečakane predražila a ako pomohli peniaze z NHL,

či nepodcenili skladbu tímu a prečo 20 zmien nevníma dramaticky,

čo povedal o plate a náročnom príchode Kašíka,

ako inak zložia nový tím, či podpíšu Mezeia a riešia Bučeka,

čo povedal o Kniesovi, Solenskom, Mykluchovi a Lackovi a ako platia zranených,

čo si myslí o „doživotnej“ zmluve pre Stavjaňu a či môže byť ako Ferguson,

či nebola chyba tri týždne nemať trénera a ktorého českého a slovenského okrem Stavjaňu riešili,

čím bol Stavjaňa iný než v minulosti a nezhody prečo iba nafúknuté,

prečo je hokej v Nitre fenomén,

čo povedal o novej lige bez Slovanu a Zvolenu, kauze Gašpar, novom zimáku a prečo obdivuje rozhodcov

Stálo to kopec peňazí

Ako hodnotíte sezónu?

Bola veľmi náročná. Najmä psychicky. Ambície sme mali vyššie. Výsledky v prvej polovici ligy neboli dobré. Vrchol nastal v najväčšej kríze z konca októbra až do začiatku decembra, kde sme stratili veľa bodov a preto museli do konca bojovať o záchranu. Druhá polovica už bola výsledkovo taká, ako sme si predstavovali od začiatku, ak by sa tabuľka robila z nej, boli by sme do tretieho miesta.

Liga bola veľmi vyrovnaná, bodový rozdiel medzi prvým a posledným bol asi najmenší v histórii. Obaja lanskí finalisti skončili vo štvrťfinále. V play-off sme si užili radostné chvíle pri postupe cez kvalitný Poprad. Nezabúdajme na víťazstvo v Kontinentálnom pohári. V klubovej histórii už bude zapísané navždy. Veľmi si ceníme, že sme splnili tento predsezónny medzinárodný cieľ.

Čo by Nitra musela mať, aby napokon cez Košice postúpila do semifinále?

Väčšiu kvalitu na pozíciách rozdielových hráčov. Napriek tomu sme mohli pri troche šťastia vyhrať viac zápasov a pomýšľať na postup. Prvý duel sme nehrali dobre, prejavila sa neskúsenosť viacerých hráčov. Všetky ďalšie však boli vyrovnané a lámali sa na detailoch.

Je už azda prekliatie, že s Košicami sme v play-off nikdy nevyhrali predĺženie ani nájazdy. V roku 2014 nás to stálo titul. Keby sme to teraz v druhom zápase zvládli, vracali by sme sa domov so sériou 1:1. Tretí duel sme vyhrali a v našich silách bolo zvládnuť aj štvrtý. V piatom zápase sme dokonca dvakrát viedli a v posledných pätnástich minútach mali veľký tlak. Košiciam sme boli absolútne dôstojným súperom. Ukázala sa mimoriadna vyrovnanosť extraligy.

Trinásť prehier v rade, mesiac na poslednom mieste, záchrana spečatená až dve kolá pred koncom základnej časti. Čo vás depresívne chvíle naučili?

Pre mňa a Tomáša Chrenka to bolo suverénne najťažšie obdobie vo vedení. Verím, že tak skoro už také nezažijeme. Rozmýšľali sme nad všetkým možným, nechceli panikáriť, snažili sa zachovať chladnú hlavu. Zháňali sme hráčov, stálo to kopec peňazí. Som presvedčený, že keby mal ktorýkoľvek tím tak veľa zranených a chorých ako my, bol by v rovnakej situácii.

Dvadsať zmien? Zlá optika

Tri letné posily sa zbalili ešte do januára, piati hráči prišli aj odišli uprostred sezóny, vyšla až druhá, decembrová, vlna importov (Gill, Green, Elmer). Dvadsať zmien v kádri zdôvodňujete najmä zraneniami. Nie podcenením stavby tímu?