Balaj verzus Šípoš: šesť gólov, blato, dva rekordy

Aký bol český stret nitrianskych odchovancov?

Pod Zoborom spolu vydreli dorastenecký titul i šlágre mládežníckej Ligy majstrov s Málagou (2016). Filip Balaj potiahol Nitru z druhej ligy na svojho času prvé miesto v prvej (2017), Dávid Šípoš bol zase najlepší hráč, keď vyhrala v Žiline, Trnave a na Slovane (2020).

Sobota kamarátov rozdelila: „Bali“ k žrdi trafil víťazný gól Zlína (neskôr jeho ranu dorazil Vukadinovič), „Šipi“ za prehru 1:5 nemohol, veď České Budějovice od 57. sekundy hrali o desiatich.

„Na Šípoša mám šťastie, hetrik som mu dal už za ViOn. Po zápase s úsmevom vravel, že keby v päťke nemal blato, odrazil by sa lepšie a môj gól by mal. Rád som Dávida po dlhej dobe videl. Pochytal mnoho šancí,“ utrúsil Filip Balaj po druhom góle v českej lige pod renomovaným trénerom Pavlom Vrbom. „Vrbu nerozhodí hocičo. Je svojský, no je fajn s ním pracovať,“ dodal 25-ročný útočník pre MY Nitrianske noviny.

Zlín v sobotu zapísal dva rekordy - prvýkrát v histórii najvyššej českej súťaže strelil päť gólov, no hral pred najnižšou domácou návštevou sezóny (1 729 divákov).

Dávid Šípoš v tomto roku vychytal Českým Budějoviciam štyri víťazstvá z piatich zápasov ligy a pohára, až prišiel do Zlína.

„Prvýkrát som zažil červenú kartu už v 1. minúte. Tréner brankárov mi napriek prehre nemal čo vytknúť. Balajovi som trafil stranu, no uložil mi to k žrdi, bol to dôležitý gól do šatne. Spolu sme v Nitre hrali za dorast, béčko i áčko, popriali sme si všetko dobré,“ povedal nám 24-ročný brankár.

Zlín a České Budějovice v spodnej časti tabuľky delí šesť bodov. „Balajovci“ najbližšie idú do Liberca, Šípoš a spol. do pohára na Spartu a potom vítajú Teplice.