Slovenky neudržali vedenie (+FOTO)

Hádzanárky SR prehrali v piatok v úvodnom zápase baráže o postup na MS 2023 s Chorvátskom v Šali o dva góly 23:25.

Slovenky nezačali ideálne, v prvom polčase iba doťahovali náskok súpera a do kabín išli s trojgólovým mankom 8:11. Druhé dejstvo bolo z ich strany oveľa aktívnejšie, vyrovnali a dostali sa aj do vedenia 22:20. Sľubný stav však neudržali počas oslabenia o dve hráčky, inkasovali štyri góly za sebou a Chorvátky doviedli duel do úspešného konca.

Najlepšou strelkyňou Slovenska bola šalianska odchovankyňa Barbora Lancz (7/1). Kapitánka Šale Katarína Pócsíková strelila 3 góly. Hrala aj jej spoluhráčka z Dusla Barbora Königová. Do tímu SR patria aj Soňa Furgaláková a Olívia Ščípová zo Šale.

Do odvety, ktorá je na programe v stredu o 18.00 h v Slavonskom Brode, tak pôjdu v lepšej pozícii favoritky dvojzápasu.

II. fáza kvalifikácie o postup na MS 2023 - 1. zápas:

Slovensko - Chorvátsko 23:25 (8:11)

SR: Oguntoyová, Ivanicjová - Dvorščáková, Popvcová, Štefaniková, Pócsíková 3, Trúnková 1, Habánková 1, Königová, Holejová 5, Bajčiová 1, Lancz 7/1, Györiová, Bujnochová, Rajnohová 2, R. Bíziková 3.

Chorvátsko (najviac gólov): Birtičová 5, Buričová 4, Ježičová, Petiková a Milosavljevičová po 3. Rozhodovali Hatipoglu, Simsek (Tur.), pok. hody: 4/3 - 5/3, vylúčené: 8:6.

Hlasy po zápase

Jorge Dueňas, tréner SR: „Myslím si, že sme v druhom polčase hrali na dobrej úrovni. Problém bol na začiatku, keď sme hrali v oslabení. Po prestávke sme sa však dokázali zlepšiť v útoku, obrane a strelili sme aj dôležité góly. V závere prišlo dvojité oslabenie a práve vtedy sme nedokázali udržať skóre. Mali sme však dobré úseky, Chorvátsko má dobré hráčky, ktoré sú aj v Lige majstrov. Musíme zlepšiť konzistentnosť.“

Katarína Pócsíková, strelkyňa troch gólov SR: „V prvom rade ďakujem fanúšikom za výbornú kulisu. Dnes to bolo o šťastí, začiatok sme nezachytili a na konci prišli chyby a zápas sa otočil. Nepremenili sme šance a dostali sme góly do prázdnej brány kvôli vylúčeným. Tých bolo v zápase veľa, len škoda, že tie dve prišli na konci stretnutia. Súper je však hrateľný a keď podáme o niečo lepší výkon v Chorvátsku, môžeme bojovať o postup. Je to jeden z najlepších tímov Európy, na každom poste majú dobré hráčky.“