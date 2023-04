Boxeri Nitry dominovali v Budapešti

Pästiari BC Stavbár vyhrali 6 zo 7 hmotnostných kategórií.

V Budapešti sa uskutočnil tretí turnaj Európskej interligy Fosfa Real Boxing Cup, na ktorom sa vo výbornej forme predstavili boxeri BC Stavbár Nitra. Zverenci trénerov Pavla a Tibora Hlavačku cestovali do maďarskej metropole s ambíciou upevniť vedúcu pozíciu v tabuľke, v ktorej viedli pred Břeclavou, Budapešťou a Viedňou. Cieľ sa im podarilo splniť až nad očakávania.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Opäť sa nám podarilo vyskladať skvelý tím, napriek tomu, že sme v ňom museli počas posledných 2 týždňov spraviť až tri zmeny. Vedel som však, že tento tím má víťaznú mentalitu a tá bola cítiť počas celého turnaja. Viacerí mali veľmi kvalitných súperov a dovolím si povedať, že základ svojho víťazstva dosiahli hlavne v lepšom mentálnom nadstavení,“ pochválil svoj tím tréner Pavol Hlavačka.

V kategórii žien do 57 kg triumfovala v drese Nitry Lucie Sedláčková, ktorá sa vrátila z „profiringu“ do olympijského boxu po dlhých rokoch a svoju ostrú premiéru zvládla výborne, keď zdolala reprezentantky Česka a Rakúska.

V ženskej 60-ke má Nitra naozaj silné zbrane. Tentoraz mala nastúpiť vicemajsterka Európy Lenka Bernardová, nakoľko nitrianska majsterka Európy do 22 rokov Mirka Jedináková má momentálne silovú prípravu smerom k Európskym hrám. Dva dni pred turnajom však Bernardová ochorela, a tak Jedináková vymenila činky za rukavice a s prehľadom zvíťazila v oboch zápasoch.

V mužskej 60-ke už druhú sezónu kraľuje Viliam Tankó a jeho dominanciu nikto neohrozil ani tentoraz, keď skúsený reprezentant zdolal Baloga z Budapešti i Pavlyuka z Břeclavi a zabezpečil pre Nitru už tretie prvenstvo.

Smolný víkend mal Adolf Staněk (do 67 kg), ktorý v oboch zápasoch proti kvalitným súperom prehral tesne na body. Mladý Nitran sa momentálne pasuje s maturitným obdobím, a preto ani jeho príprava nebola ideálna, ale ukázal, že do budúcna môže v tejto kategórii triumfovať aj on.

Štvrté prvenstvo pre Nitru vybojoval Kelvin Soquessa (71 kg), ktorý sa prezentoval výbornými výkonmi a oboch svojich súperov poslal aj do počítania.

V 80-ke sa Nitra posilnila o chorvátskeho majstra Európy do 22 rokov Gabrijela Veocica, ktorý splnil úlohu favorita v oboch zápasoch a zabezpečil piate prvenstvo.

Posledný šiesty triumf a potvrdenie celkového víťazstva Nitry v treťom turnaji dokonal Dávid Michálek (92 kg). Nitriansky bojovník v semifinále poslal k zemi trojnásobného vicemajstra Európy z juniorských kategórií Čecha Dávida Poláka. Rovnako tvrdé údery rozdával aj vo finále proti výbornému Rakúšanovi Michaelovi Faresovi, ktorého taktiež poslal aj do počítania a nakoniec jednoznačne zdolal na body.

„Táto interliga má skvelú úroveň, pre každého boxera je to v podstate malý, ale silný medzinárodný turnaj. Som nesmierne rád, že napriek nepriaznivej finančnej situácii sa nám darí držať úroveň nášho tímu tak vysoko. O to viac nás mrzí, že napriek historicky najúspešnejšej minulej sezóne, v ktorej sme okrem titulu v európskej lige vybojovali aj zlato a striebro na ME, sa podpora mesta pre náš úspešný klub výrazne znížila. Verím, že aj takéto skvelé výsledky prinútia kompetentných ešte prehodnotiť svoje rozhodnutie, ktoré muselo vzniknúť veľmi neodborným zásahom do kritérií pre dotácie,“ vyjadril sa tréner Pavol Hlavačka.