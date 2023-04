Kašík odmietol top kluby: Nie je to o peniazoch, v Nitre som aj kvôli fanúšikom

Zastavil ho Jágr, doma je nesmrteľný a má netradičný koníček.

Rozhovor nájdete aj v pondelkových (24. 4.) MY Nitrianskych novinách.

Nitru dobýva ďalší rodák zo Zlína. Po trénerovi Antonín Stavjaňovi aj brankár LIBOR KAŠÍK.

Doma bol majstrom. Ako 22-ročný! „Asi sa zastrelím, ukončím kariéru,“ v eufórii vravel novinárom. „Titul mi pohladil ego, s takou veľkou ‚šupou‘ som mal spočiatku problémy,“ spomínal s odstupom času pre MY Nitrianske noviny.

Volali ho do reprezentácie, v základnej časti českej extraligy v rokoch 2013 – 2022 odchytal najviac zápasov zo všetkých brankárov. Po malých odbočkách do Ruska a Fínska je Libor Kašík hrdinom Nitry. Rozhovoril sa na pätnásť našich otázok.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo mu spravil Jágr a kedy chytal lepšie než za Nitru

Čo ho po príchode najviac desilo

Ako sa rodila dvojročná zmluva v Nitre

Prečo nerozhodli peniaze a odmietol iné slovenské ponuky

Aký má vzťah so Stavjaňom

Čo s ním urobil titul v Zlíne v 22 rokoch a zostup po 42 sezónach

Aký nový výstroj a helmu navlečie

Aký rozdiel vidí medzi fanúšikmi Zlína a Nitry

Aké má netradičné hobby a kde v Nitre býva

Pohľad českého novinára – prečo Kašík potreboval odísť zo Zlína, aký je v šatni a prečo je Nitra preňho vynikajúca destinácia

Košice? Iných by sme vyradili

Nitra bola posledná, hrozil jej hanebný zostup po dvadsiatich rokoch. Až ste prišli vy a najhoršiu sezónu zvrtli k postupu do štvrťfinále s Košicami. Ako ste to dokázali?

Impulzom bola aj zmenou trénera. Možno tiež mnou, ale nie preto, že by som bol extrémne dobrý, skôr tým, že pre chlapcov to bola zmena, trošku šok. Odkedy som prišiel, hrali skvele, nerobili chyby, pracovali pre tím a klub, vedeli, čo majú na hrudi. Výborne som si s nimi rozumel, všetko do seba perfektne zapadlo. V tabuľke formy prvých dvadsiatich zápasoch od môjho príchodu sme boli na prvom mieste a to nemohlo byť iba vďaka mne.

Nitra s vami v bráne v základnej časti prehrala v riadnej hracej dobe iba 6 z 21 zápasov. Nezdalo sa vám, že vás v takej výbornej forme puky priťahujú sami?

Pozrite, v hokeji som už dlho a viem, že určite nie je iba o brankárovi. Ak mu tím nepomôže, môže sa od snahy aj roztrhať a nepôjde to. Toto obdobie bolo pre mňa v chytaní celkom normálne. Dokážem podávať oveľa lepšie výkony. Na druhej strane, nemusí sa vždy dariť a môže byť aj horšie. Takže som rád aj za túto zlatú strednú cestu.

EXPERTI HODNOTILI HOKEJISTOV ZA PLAY-OFF

Poprad ste vymazali 98,2-percentnou úspešnosťou zákrokov. Nedalo sa potom postúpiť aj cez Košice?

Bola to pekná séria s mnohými vyrovnanými zápasmi. Mal som pocit, že Košice hrajú perfektne. Ako teraz Hradec Králové, Třinec alebo Pardubice. Majú skvelých útočníkov schopných premeniť šance, výborného brankára. Ak ten titul nevyhrajú, tak... Samozrejme, môžem sa mýliť. Myslím si však, že keby sme vo štvrťfinále narazili na kohokoľvek iného, išli by sme až do finále.

V jednom z rozhovorov ste vraveli, že formu v Nitre radíte až na piate miesto svojej kariéry. Takže v ktorých štyroch etapách ste chytali lepšie? Určite poviete zlaté play-off 2014 so Zlínom.