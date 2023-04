Pod nitrianske sakury chodia ľudia v ružovom. Fotili tu aj japonské auto

Sakurová alej v centre Nitry sa blíži k tridsiatke. Stromy monitorujú.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Opäť kvitnú sakury. Ľudia sa pri nich fotia, mnohí prichádzajú v ružovom.

Vo štvrtok sme na Fraňa Mojtu stretli aj Adama, ktorý fotografoval auto. Odstavané bolo v strede cesty, ktorú z oboch strán lemujú nádherne zakvitnuté stromy. Keď sa blížili iné vozidlá, kamarát Dodko ho rýchle „presunul“ k chodníku. Toto sa niekoľkokrát opakovalo.

„Viackrát sme sa na to chystali, ale nikdy sme to nestihli. Je to Mazda, japonské auto,“ vysvetlili chlapci, prečo si ako kulisu zvolili japonské čerešne.