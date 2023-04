Števo, všetko najlepšie! Otec najsilnejších novín a futbalový vizionár jubiluje

Športové a politické osobnosti vinšujú „abrahámovi“ Kormanovi.

Na začiatku bola malá kancelária a jeden písací stroj. Dnes? Najčítanejšie regionálne periodikum na Slovensku. A podľa riaditeľa takmer dvadsiatich týždenníkov MY Milana Mokráňa aj najsilnejšie.

To všetko sú Nitrianske noviny. Dnes zdvíhajú čašu na muža, ktorý pred takmer 31 rokmi odvážne stál pri ich zrode.

VLANI SME JUBILOVALI MY, TERAZ KORMAN

Niektorí ľudia robia za dvoch, niektorí za troch a potom je tu perpetuum mobile ŠTEFAN KORMAN . Novinár s ostrým perom, úspešný obchodný manažér, futbalový funkcionár, kvôli ktorému stovky detí začali športovať, no najmä človek so srdcom na správnom mieste.

A od utorka 25. apríla aj päťdesiatnik. K „abrahámovinám“ vinšujú športové a politické osobnosti i ľudia z jubilantovej blízkosti.

JÁN KOVÁČIK (prezident Slovenského futbalového zväzu): „Štefan patrí do kategórie ľudí, ktorých si veľmi cením. Vie sformulovať a povedať svoj názor aj s vedomím, že sa nemusí za každú cenu páčiť všetkým alebo väčšine. Ak je problém, tak vie pripraviť a vďaka trpezlivej komunikácii aj presadiť také jeho riešenie, ktoré bude najlepšie, aj keď možno nie najľahšie – vo futbale ma o tom viackrát presvedčil. Je to všestranne rozhľadený človek a ako sa hovorí, do koča aj do voza. Už sme spolu veľa zažili a verím, že ešte zažijeme. K jubileu mu chcem zaželať predovšetkým zdravie a aby ho nikdy neopúšťal entuziazmus, s ktorým sa púšťa do osvedčených, ale aj stále nových projektov.“

Takto to celé začalo. Akcionári Nitrianskych novín v 90-tych rokoch - (zľava) Martin Kilian, Štefan Korman a Ľubomír Novosedlík. (zdroj: archív MY)

VILIAM ONDREJKA (majiteľ FC ViOn a člen Výkonného výboru SFZ): „Klobúk dole pred týmto človekom. A to už historicky. Zakladal Nitrianske noviny a dodnes je ich oporou. Števo Korman je súčasťou nášho športového života. Zo srdca mu prajeme len to najlepšie a veľa dobrých nápadov. Števo, ešte raz – klobúk dole!“

PETER KOVÁČ (predseda Západoslovenského futbalového zväzu a člen Výkonného výboru SFZ): „Števka si mimoriadne vážim. Má výraznú pozíciu v mojom živote. Naše cesty sa spojili pred takmer desiatimi rokmi, keď sme nastúpili na spoločnú futbalovú cestu. Verím, že ňou budeme spolu kráčať ešte veľmi dlho. Ak raz otvoríme sieň slávy amatérskeho futbalu, bude v nej sedieť na zlatom kresle. Jeho prínos je totiž noblesný. Štefan Korman však nie je ‚len‘ futbal. Je to úžasný a priamy človek. Števko, ďakujem, že si. Želám ti všetko najlepšie a najkrajšie k tvojmu životnému jubileu.“

Štefan Korman (vpravo) ako 19-ročný stál pri zrode Nitrianskych novín. (zdroj: archív MY)

MILAN MOKRÁŇ (riaditeľ siete regionálnych novín MY): „Štefanovi by som chcel popriať k jeho jubileu predovšetkým pevné zdravie, veľa dobrej životnej energie, múdrych ľudí okolo seba, zrelý nadhľad muža, ktorý patrí k tomuto veku, a tiež radosť z najbližších ľudí okolo neho. V mene ďalších kolegov by som mu chcel poďakovať za doterajšiu prácu pre naše vydavateľstvo a zaželať mu, aby aj po dovŕšení tohto pekného veku života naďalej sršal pozitívnou energiou, nápadmi a niekedy i vtipom jemu charakteristickým.“

JOZEF DVONČ (poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja a bývalý primátor Nitry): „V živote je šťastím stretnúť dobrých ľudí a zostať s nimi v priateľstve. Nie vždy sa to podarí. Vzácne je, ak to vyjde a takéto priateľstvo trvá mnoho rokov. Približne dvadsať rokov sa takto poznám so Števom Kormanom – nadšeným organizátorom futbalových turnajov, medzinárodných stretnutí mládeže, obetavým funkcionárom futbalového zväzu, ale aj organizátorom besied na rôzne témy spoločenského života v diskusiách MY – SME. Vnímam ho ako starostlivého otca, manžela, zodpovedného manažéra a v súčasnom období aj regionálneho poslanca. Vždy so záujmom priniesť niečo nové a inšpirujúce. Životné jubileum je chvíľou na zastavenie, bilancovanie a želanie. Števko, želám ti veľa zdravia, síl, dobrých ľudí okolo seba, veľa správnych rozhodnutí a šťastia do ďalšej päťdesiatky. Živio!“

Exhibičný zápas hercov a novinárov v 90-tych rokoch. (zdroj: archív MY novín)

ŠTEFAN ŠTEFEK (poslanec zastupiteľstva mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja): „Naše prvé stretnutie so Števom Kormanom sa datuje 25 rokov dozadu, keď ma prišiel prehovoriť, aby sme urobili halový turnaj dorastencov. Aj sme ho s našou firmou zastrešili, neskôr štafetu prebral Paľo Šlosár. Vzal som janíkovský futbal a potom to išlo, naša spolupráca sa zintenzívnila. Boli sme slobodní, mali viac času, stretávali sa v priateľskom duchu. Nemožno prehliadnuť Števove vysoké pracovné nasadenie a elán do futbalu, veď bol hráč, rozhodca a napokon významný zväzový funkcionár. Je ochotný pomôcť aj o polnoci. Vzájomne sa povzbudzujeme a podporujeme, naše dcéry spolu maturujú. Števovi želám najmä pevné zdravie a nech pomáha futbalu aj ďalších päťdesiat rokov.“

MARTIN KILIAN st. (športový redaktor MY Nitrianskych novín): „Do niekoľkých viet sa odpoveď vtesnať nedá. Spoznali sme sa v roku 1992, keď začínali Nitrianske noviny, Števo mal 19, ja 18. Na začiatku bol chlapec, ktorý mal rád futbal a hádzanú. Chlapec, ktorý mal ‚drajv‘. Šport v lokálnej tlači mal vtedy dve strany. On prišiel so snahou rozšíriť ho, viac sa venovať oblastnému futbalu. Bol to správny ťah. Takýchto ťahov neskôr urobil nespočetne veľa, bol doslova priekopníkom v mnohých veciach, či v žurnalistike alebo vo futbalovom hnutí. On začal budovať meno Nitrianskych novín, ktoré si dodnes držia najvyšší kredit na Slovensku. Vo futbale vďaka nemu uzreli svetlo sveta akcie ako Vianočný turnaj, Zápas hviezd, mládežnícke turnaje, Campri Cup, výjazdy do Poľska a takto by sme mohli pokračovať. Také čosi by chceli mať aj inde, ale väčšina regiónov to nemá. Števo vie odhadnúť ľudí, má na nich nos. Vie sa obklopiť tými správnymi spolupracovníkmi, s ktorými potom zbiera ovocie z vydarených projektov. Klobúk dolu! A ešte za jednu vec mu vďačím. Vďaka nemu som v novinách spoznal moju manželku, s ktorou to spolu ťaháme dodnes. Števo, na zdravie!“

Rok 2001 a oblastný zápas hviezd v Dolných Obdokoviec. Štefan Korman spovedá slovenského reprezentanta Miroslava Königa. (zdroj: archív MY novín)

ĽUBOMÍR NOVOSEDLÍK (šéf odbytu v MY novinách a ekonóm ObFZ Nitra): „S niektorými ľuďmi sa dá prežiť toho veľmi veľa. A to je aj môj príbeh so Števom, ktorého som spoznal pred tridsiatimi rokmi. Príde mi to ako včera, keď som po návrate z vojenskej služby zaklopal na dvere redakcie Nitrianskych novín so žiadosťou o výpomoc na športovom redakčnom poli. Spomienky na neskutočnú púť životom po osobnej či profesijnej stránke by s prehľadom vystačili na knihu, a preto som nesmierne rád, že i ja sa môžem pridať k nespočetnému množstvu gratulantov, ktorí mu zo srdca želajú len to najlepšie! Hlavne veľa zdravia, aby mal ešte veľa síl realizovať svoje nápady, sny a túžby. Veľa lásky, aby mu pomáhala prekonať nezdary či prekážky a aj veľa šťastia, ktoré dokáže priehrštím rozdávať.“

MARTIN KILIAN ml. (športový redaktor MY Nitrianskych novín): „Za to, kým som dnes, v prvom rade absolútne vďačím rodine a blízkym. A potom ‚druhému otcovi‘ Števovi Kormanovi. Rady a príležitosti, ktorými ma pomohol formovať ako novinára a človeka, sa nedajú vyčísliť. Vidí za kopec, v každom tuneli nájde svetlo. Ľudí, ktorí sú mu dlžní, porátate aj vo futbalovom regióne hneď niekoľko a nie iba tam. ‚Predsedo‘, viem, že na oslavy a glorifikáciu nie ste, ale raz si zaslúžite výnimku. K päťdesiatke vám želám najmä veľa zdravia. A aby každý deň trval aspoň štyridsať hodín – to by ste asi potrebovali najviac (úsmev).“

Rok 2004: Viliam Ondrejka a Štefan Korman. (zdroj: archív MY novín)

PAVOL ŠLOSÁR (konateľ stavebno-obchodnej spoločnosti): „Naše priateľstvo začalo niekedy pred 25 rokmi nasledovne. V nedeľu nás, Golianovo, Števo so svojimi Krškanmi víťazoslávne porazil. A v pondelok ráno mi s malou dušičkou volal, chcel, aby sme riešili biznis pre jeho Nitrianske noviny. Samozrejme, dohodli sme sa, lebo futbal spája. A náš Štefan spájanie, hlavne cez futbal, dokáže perfektne. Vždy to vedel a stále vie! Takže, ‚predsedo‘, naďalej nás veď k úspechom. Nech sa ti darí v osobnom, pracovnom a športovom živote. My, kamaráti, budeme s tebou pri tom.“

PETER VARGA (majiteľ vyhľadávanej reštaurácie): „Števo Korman? Perfektný človek, ktorý by sa rozdal a je za každú dobrú vec. V súkromí i pracovne. Dá sa od neho veľa naučiť. Nechce sa mi veriť, že sa poznáme iba tých osem-deväť rokov. Naše priateľstvo je intenzívne, je ako môj druhý brat. Prajem mu veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a ďalších aspoň takto skvelých päťdesiat rokov ako doteraz.“

Výjazdy vyše piatich mládežníckych výberov ObFZ Nitra na kvalitné turnaje do Vroclavu a Kaposváru priniesli tony emócií. (zdroj: Martin Kilian ml.)

ŠTEFAN KORMAN ml. (futbalista a syn): „Ocino, môžem povedať, že už dvadsaťdva rokov si mojim vzorom a jedným z najlepších priateľov. Počas tejto doby sme spolu zažili obrovské množstvo zážitkov a krásnych chvíľ, ktoré majú pre mňa nevyčísliteľnú hodnotu. Chcem, aby si vedel, že si pre mňa veľkou inšpiráciou a bez teba by som nikdy nemohol byť tým, kým som dnes. Prajem ti všetko najlepšie k tvojmu krásnemu jubileu, hlavne veľa zdravia a úspechov, ktorých už máš aj teraz dosť (úsmev). Som hrdý na to, že som tvoj syn.“