Morvay a Avenová úspešní v zahraničí

Nitrianski chodci štartovali cez víkend na pretekoch.

Morvay víťazne v Prahe

Chodec Michal Morvay, siedmy zo súťaže na 35 km na ME 2022 v Mníchove, vyhral preteky mužov na 10 km Praha - Brandýs, ktoré sa počítali do českej extraligy družstiev, v osobnom rekorde 41:53 min.

Zverenec Mateja Spišiaka z banskobystrickej Dukly si svoje maximum z roku 2019 zlepšil o 28 sekúnd.

„Od rána som sa cítil veľmi dobre, preto som veril, že dosiahnem kvalitný výkon. Výsledných 41:53 ma potešilo. Posledné súťaže mi celkom nevyšli, preto verím, že teraz nastal zlom a karty sa obracajú v môj prospech. Ďakujem celému môjmu tímu za skvelú robotu a podporu,“ povedal Michal Morvay.

Avenová strieborná v Maďarsku

Na medzinárodných chodeckých pretekoch v maďarskej Békescsabe skončila v kategórii junioriek na 10 km trati časom 53:15 min na striebornej priečke Paulína Avenová z klubu ŠK ŠOG Nitra. Zverenkyňa trénera Petra Mečiara, ktorá pred nedávnom splnila v tureckej Antalyi limit pre účasť na augustové ME juniorov v Jeruzaleme, si vybojovala aj miestenku do družstva junioriek na májové ME tímov v Poděbradoch.