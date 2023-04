Mladé fitnesky na stupňoch

Nitriansky GymGol klub sa predstavil na pohárovej súťaži.

Šurany zažili fitnesový víkend. V sobotu sa v športovej hale konali M-SR dospelých, na druhý deň súťažili deti na All Stars Cupe vo viacerých kategóriách. Bohaté zastúpenie mal GymGol klub Nitra. Pod Zobor putovalo päť zlatých medailí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výsledky - fitnes do 7 rokov: 1. Emka Poljačeková,

do 8 rokov: 1. Chloe Michaela Švelanová,

do 9 rokov: 6. Sofia Slobodová, 9. Ela Masaryková,

do 10 rokov: 2. Laura Baková, 4. Lana Michaela Švelanová, 8. Florence Gerhátová,

do 11 roko: 5. Linda Novotná, 7. Karolína Zúziková,

do 12 rokov: 1. Nelka Poljačeková, 10. Sofia Svrbická,

do 14 rokov: 1. Emma Červeňová, 4. Valentina Enyioma,

do 15 rokov: 2. Hanka Múková;

dance 8-9 rokov: 1. Rebecca Ondrejíčková, 10-11 rokov: 2. Hanka Babicová, 12-13 rokov: 2. Maria Fuseková;

kategória tímy: 1. Baková, N. Poljačeková, Červeňová, Enyioma, Múková, 3. E. Poljačeková, L. Švelanová, Ch. Švelanová, Slobodová, Novotná.