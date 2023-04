Fragile prichádza do Nitry s veľkolepou šou, plnou hitov hudobnej legendy

Koncert v PKO bude jedinečným zážitkom.

Najznámejšia slovenská vokálová skupina Fragile do Nitry prichádza s veľkolepou show, plnou hitov legendy Queen.

Je to už sedem rokov od vzniku projektu, ktorý spája Fragile a Queen. Jedinečný projekt vznikol v spolupráci s festivalom Viva Musica! a premiéru mal pred tromi tisíckami divákov vo vypredanom Národnom tenisovom centre.

Branislav Kostka, dirigent a kapelník skupiny Fragile, v rozhovore prezradil na čo sa môžu tešiť nitrianski diváci.

Legendárne hity kapely Queen v podaní FRAGILE už videlo mnoho návštevníkov. So šou prichádzate aj do Nitry. Na čo sa návštevníci môžu tešiť?

Tak v prvom rade na úžasnú hudbu fenomenálnej skupiny Queen, ktorej týmto projektom vzdávame hold.

Keď si človek predstaví Queen, vybaví sa mu najmä nenapodobiteľný hlas Freddieho Mercuryho. No je to aj jeho skladateľské majstrovstvo a majstrovstvo ostatných členov kapely, ktoré si získava srdcia poslucháčov už po niekoľko generácií.

Verím však, že každý ocení aj vysokú interpretačnú kvalitu či už v inštrumentálnej, alebo v speváckej sekcii. Ktoré hity hudobnej legendy zaznejú?

Zamerali sme sa na najväčšie hity. Nechceli sme špekulovať.

Jednoducho sme chceli, aby každý poznal všetky piesne na koncerte a mohol si ich užiť naživo. Aj s unikátnou energiou, ktorá môže vzniknúť len na živom koncerte.

Odznejú teda hity ako Bohemian Rhapsody, The Show must Go On, Dont Stop Me Now, We Are the Champions, nebude chýbať ani Radio GaGa. Vďaka tejto šou sa Fragile spojilo so symfonickým orchestrom aj hudobníkmi ako Martin Valihora.

Aké hudobné prevedenie nás čaká v Nitre?

Áno, celá myšlienka bola iniciovaná Matejom Drličkom v rámci jeho výnimočného festivalu Viva Musica. S projektom vystupujme po slovenských mestách dodnes.

Samozrejme už bez orchestra, ale za to s kapelou, zloženou z tých najlepších slovenských inštrumentalistov. Vo zvuku kapely sme nechceli nič meniť, lebo pôvodná inštrumentácia je dokonalá.

V hlasových aranžmánoch sme s Jankou Golis vytvorili veľmi zaujímavé kombinácie, v ktorých je využitý široký hlasový potenciál skupiny FRAGILE. Čo nové chystá vokálna skupina FRAGILE?

Chystáme spoluprácu s Máriou Čírovou, na ktorú sa veľmi tešíme. Je nám veľmi blízka nie len hudobne, ale i ľudsky.