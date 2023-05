Rozhodne sa v nedeľu v Šali, kapitánka si počká

V druhom semifinále Michalovce doma nezaváhali.

Šalianky po zápase poďakovali svojim fanúšikom za podporu v Michalovciach. (Zdroj: in)

Semifinálová séria hádzanárok medzi Šaľou a Michalovcami pokračovala v stredu druhým zápasom.

Obhajkyne titulu doma potvrdili rolu favorita a vyrovnali stav série na 1:1.

Hostky začali v útoku so zlou streľbou a Iuventa rýchlo viedla 5:1. Rozchytala sa však Furgaláková, hru hostí dobre dirigovala Vargová a Šaľa sa začala približovať.

Vargová počas presilovky znížila strelou do prázdnej brány na 9:8 a Pastoreková vyrovnala na 10:10. V posledných minútach prvého dejstva však Šaliankam opäť trochu krívala ofenzíva a do šatní sa išlo za stavu 13:11.

Druhý polčas sa začal výbornými zákrokmi Furgalákovej a hostky sa dvakrát dotiahli na rozdiel jediného gólu. Šanca žila. Lenže pri vylúčení Vargovej sa začal dlhý úsek, ktorý oveľa lepšie vyšiel majstrovi. Michalovce si vytvorili dostatočný náskok (28:21), ktorý dokázali Šalianky už len kozmeticky skorigovať.

Hostky môžu mrzieť aj zahodené sedmičky a niekoľko jasných šancí.

Semifinále - 2. zápas:

Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa 29:26 (13:11)

Iuventa (najviac gólov): Wolingerová 6, Kompaniec 5, Popovcová 4, Soskyda 4.

DUSLO: Furgaláková, Voržáčková, Kusyová - Pócsíková 9/4, Vargová 6, Ščípová 3/1, Königová 2, Pastoreková 2, Takáčová 1, Somogyi 1, Ratvajská 1, P. Pálová 1, Rácková, Ušiaková, Tulipánová, R. Šalatová.

Rozhodovali Budzák, Záhradník, pok. hody: 2/2 - 7/5, vylúčené: 4:2, ČK: Borysevyčová (Iuventa).

Stav série: 1:1.

Peter Pčola, tréner: