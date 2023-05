Od Liptova po Čiernu Horu

Moderné gymnastky ŠK ŠOG Nitra absolvovali tri súťaže za jeden víkend.

Trénerka Anna Nesterova a rozhodkyňa Lenka Koteková sprevádzali 9-člennú gymnastickú výpravu do Čiernej Hory na medzinárodnú súťaž Montenegro Wild Beauty Cup 2023. Súťažili v kategóriách žiačok, nádejí, junioriek aj senioriek a pre Nitru vybojovali 5 medailí za viacboj (1-2-2).

Gymnastky programu C, trénujúce pod vedením trénerky Márie Hollej a Marie Sirinovej, sa počas posledného aprílového víkendu predstavili zase na Pohári riaditeľa CVČ v Liptovskom Mikuláši so ziskom 4 medailí (2-1-1).

Do tretice reprezentovali Nitru moderné gymnastky programu A a B v Bratislave na Rapid Gym Cupe - Memoriál Libuše Schönovej. Svojim trénerkám Frederike Sýkorovej, Alexandre Česun, Darii Malenko, Uliane Semenovej a Anne Nesterovej urobili radosť siedmimi medailami za viacboj (2-1-4).

Výsledky:

Montenegro Wild Beauty Cup 202, Budva, Čierna Hora:

Žiačky A: 2. Nina Mancová, 5. Viktória Szölösyová.

Nádeje A: 1. Dominika Horníková, 4. Ela Palšová, 6. Nela Gergelyová, 7. Adela Krnáčová (ŠK Juventa Bratislava, hosťuje v Nitre)

Juniorky A: 8. Timea Žiaková (CVČ Nováky, hosťuje v Nitre).

Juniorky B: 2. Vivien Vrábelová, 3. Barbora Bokorová.

Seniorky A: 3. Viktoria Nesterova.

Pohár riaditeľa CVČ v Liptovskom Mikuláši:

Prípravky C: 7. Ema Gombárová.

Nádeje C: 1. Zara Sviatková, 4. Nela Neumanová.

Mladšie žiačky C: 1. Laura Prostredná, 2. Tamara Schoberová, 3. Simona Brestenská, 4. Taisiia Ostrovaia, 8. Eva Kosinová.

Rapid Gym Cup 2023 - Memoriál Libuše Schönovej:

2017 B: 2. Dominika Marešová, 3. Simeona Skačanová, 5. Stella Opáth, 10. Veronika Šabíková, 12. Ema Tomková, 13. Dorota Ďurechová.

2016 B: 4. Agáta Ďurechová, 5. Nina Amberská.

2015 A: 3. Yanna Grimshaw, 4. Lujza Mikóczi, 6. Linda Bosáková.

2014 A: 1. Maya Ema Karasová, 3. Tara Kůr, 5. Melánia Matysová, 6. Rebeka Szabóová, 7. Sofia Gráfová, 13. Tajana Haladejová, 17. Laura Holešová.

Nádeje 2013 B: 4. Nikoleta Gajdošová.

Nádeje 2011 B: 3. Ema Grimshaw.

Juniorky B: 1. Ema Bolečková.