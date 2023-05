Dno na odrazenie. V zápase o život už hrajte ako o život!

ViOn má po zlyhaní dva duely pravdy – alebo aj zradnú baráž.

Ako málo charakteru bolo v druhom polčase Zlatých Moraviec s Liptovským Mikulášom (1:1)! Jeden hráč druhému nelogicky skočil do šance, ďalší nahrával málo a váľal sa veľa, iný kolegov pasmi zašíval a koľkíže vpredu iba stáli, aby si to jasne posledný outsider šinul protiútokmi do otvorenej obrany!

Domáci z prvej pološance vyrovnali a neznalec by potom v Poprade tipoval, že sú to oni, ktorí musia udatne bojovať o záchranu... Zmyselné kombinácie vionistov v šikovnom nástupe s pohľadným gólom Almeidu v druhom polčase zhasli ako fakľa. Po obrátke hrali netímovo. Lajdácky. Zle.

Akože len bolí srdce ľudí, ktorí vlastné peniaze a čas vrážajú do futbalu v maličkom meste! Akože len plače duša fanúšikov, keď utekajú od rodín, aby stáli pri rodinnom klube! A potom majú vidieť toto?

Nuž, druhý polčas v Poprade bolo dno, z ktorého sa dá odraziť iba nahor.

„Po takomto výkone môžeme byť radi aj za bod,“ vedel stredopoliar Anton Sloboda.