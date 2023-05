Prvou posilou tvrďas, zajtra trénuje devätnásť hráčov. A čo Buček?

Na spadnutie je aj druhá posila.

Po sezóne stihli dovolenky v Dubaji, výlety do Viedne a Milána či skialp v Nízkych Tatrách. Zajtra už prvá „várka“ hokejistov Nitry štartuje tréningy na suchu. Druhá sa pridá po reprezentačných povinnostiach, zraneniach alebo osobnej príprave.

HK dotiahol podpis prvej posily, druhá je na spadnutie, lanári Bučeka a raduje sa z kométy Gajdoša.

Gajdoš ako o život

Kanaďan v Nitre od štartu májovej prípravy na suchu, nie až po letnej pauze a tréningoch na ľade? Už štyri mesiace pred sezónou? Nesamozrejmé! Iní cudzinci zvykli návrat odkladať, no tvorivý center Gill vlastne ani neodišiel. Fotí si hrad, kope so synom do lopty a po skorom vstávaní sa pasuje s činkami.

Spomedzi oficiálne potvrdených hráčov na nový ročník bude zajtra trénovať aj Hrnka. Kašík sa pripravuje v Zlíne s kondičným odborníkom Chytilom.

Iný príbeh píše Gajdoš – vlani prišiel ako málo známy obranca, teraz ho reprezentácia berie na majstrovstvá sveta! „Na každom tréningu bojoval ako o život. Zaslúži si byť momentálne v záverečnej osmičke,“ povedal Peter Frühauf, asistent trénera Craiga Ramsayho.

Z play-off kádra sa zajtra dostavia aj ďalší šiesti hokejisti.