Prinášame aktuálny program kina.

Program kina CINEMAX od 11. mája do 17. mája 2023:

Strážcovia galaxie 3 2D ATMOS (ST, prístupný od 12 rokov): 20:30

Strážcovia galaxie 3 2D (ST, prístupný od 12 rokov): 17:20

Strážcovia galaxie 3 3D (ST, prístupný od 12 rokov): 19:50oust

Super Mario Bros. vo filme (SD, U): 13:00vi, 15:00ut, 15:10out

Mia a ja vo filme (SD , U): 13:20vi, 15:30štv-pi, po-ut, 16:00ne a str

Myška a medveď na cestách (SD , U): 13:40vi, 15:50

Evil Dead: Vzostup zla (ST, prístupný od 15 rokov): 20:20

Deti Nagana (OV, prístupný od 12 rokov): 17:40

Sisu (ČT, prístupný od 15 rokov): 20:10vi, 20:40štv-pi a po-ut

Invalid (OV , prístupný od 15 rokov): 13:30ne, 15:20one

Pápežov exorcista (ČT, prístupný od 15 rokov): 18:00

John Wick 4 (ČT, prístupný od 15 rokov): 16:50so, 17:30štv-pi a po-ut

PREDPREMIÉRA - Zodi a Tehu: Princovia púšte (SD , U): 15:20ne

BABSKÁ JAZDA - Znovu sa zamilovať (ST , prístupný od 12 rokov): 18:00ut

PÁNSKA JAZDA - Rýchlo a zbesilo 10 (ST , prístupný od 12 rokov): 19:00str

DEŇ MATIEK - Možno poviem áno (ČT , prístupný od 12 rokov): 18:00ne

ARTMAX KONCERT - Eric Clapton: Across 24 Nights (OV, prístupný od 12 rokov): 20:00str

ARTMAX BALET - Popoluška (OV, U): 13:00so

ARTMAX FILM - Susedia (ČT , prístupný od 12 rokov): 19:50ut

Legenda: vi - ide iba cez víkend, ut - ide iba v utorok, out - ide každý deň okrem utorka, oust - ide každý deň okrem utorka a stredy, ne - ide iba v nedeľu, one - ide každý deň okrem nedele, štv-pi - ide štvrtok a piatok, po-ut - ide pondelok a utorok, str - ide v stredu, so - ide v sobotu,

OTVÁRACIE HODINY: PRACOVNÉ DNI od 14:40, VÍKEND od 12:30