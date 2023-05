Komu hrozí zánik, kto nechce postup, koľkí kde vypadnú? Mimoriadny sumár od tretej ligy po ôsmu

Vzali by Zbehy či D. Krškany postup? Čo by spustil zánik FC Nitra? Má šancu aj ČFK?

Čo by spustil zánik FC Nitra (v modrom) a ktorú ligu chce od leta hrať Imeľ (v bielom) MY Nitrianske noviny sa štyridsiatich klubov ZsFZ a ObFZ pýtali na novú sezónu. (Zdroj: Marián Bazala)

Celý veľký prehľad nájdete aj v MY Nitrianskych novinách z pondelka 15. mája.

Cinkne posledné kolo a stále netušíte, či ste sa zachránili? Koľkí postupujú? A ktorý tím sa kam nečakane prehlási? Nuž, to je tradičný folklór vo futbalovom regióne. Zväz má páky v normách, prekvapenia sa však dejú každé leto.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prinášame vyčerpávajúci prehľad užitočných pikošiek. Koľko tímov kde vypadne, kto dobrovoľne klesne nadol a budú baráže o postup? Vzali by Zbehy postup, kam pôjde Marcelová, čo by spustil zánik FC Nitra, stačilo by Branču druhé miesto, akú šancu na postup má ČFK a čo všetko by to znamenalo?

Šesť (či menej) kôl pred finišom sme detailne zmapovali možné rošády v týchto súťažiach z teritória MY Nitrianskych novín: 3. liga Západ, 4. liga ZsFZ, 5. liga Juhovýchod, 6. liga Juh, 6. liga Stred, 7. liga ObFZ Nitra.

Ku štyridsiatim (!) vyjadreniam priamo z klubov pripájame dôležité normy a slová ZsFZ.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo v 3. lige môže vypadnúť až pätica – a čo o konci v 2. lige povedala Myjava

Či by zánik FC Nitra uvoľnil cestu vicemajstrovi 5. ligy

Či Trstice chcú postúpiť, či by Branču stačilo aj 2. miesto alebo kedy a s kým by hral baráž

Kedy by vypadli Vráble a kedy by sa Kolárovo zachránilo aj predposledné

Kedy by z 5. ligy vypadlo až šesť (!) tímov

Kam sa zvažujú prehlásiť Marcelová a Nevidzany

Čo na postup vravia šiestoligisti Tvrdošovce, Šahy, K. Kračany, Zbehy, Báb a Solčany

Čo je pravda na problémoch v Imeli, Leviciach, Okoličnej n/O., Nedede a Lehniciach

Ktoré dva kluby 6. ligy Juh zvažujú prihlášku do oblasti a ktorý možno zanikne

Kto zo 7. líg ObFZ Nitra (D. Krškany, V. Cetín, N. Hrnčiarovce), Galanta (Tomášikovo, Č. Brod, Váhovce), D. Streda (Baloň, Jahodná, Holice), Topoľčany (Preseľany, Bojná, Radošina) chce postúpiť

Koľko tímov môže vypadnúť zo 7. ligy ObFZ Nitra

Či by Vinodol, Hosťová, Obyce, Hostie, Močenok vzali postup (kedy by mali šancu vicemajstri) a či Selice chcú ísť do „galantskej“ 7. ligy

Či by AC Nitra preskočil 7. ligu a či môže postúpiť aj ČFK

3. liga Západ: Až piati von? „Gamechanger” Myjava?

Kto lanskú reorganizáciu mal za najväčšieho strašiaka, nestačí gúľať očami. Z tretej ligy Západ totiž znovu môže letieť až päť tímov!

Pes je zakopaný v druhej lige – dve kolá pred koncom na zostupových priečkach sídlia Rača a Dubnica, geograficky spadajúci do západnej tretej ligy, prvým adeptom do východnej je aktuálne až trináste (nevypadávajúce) Humenné. Ak postúpia aj traja štvrtoligoví šampióni (predbežne Rovinka, Lehota pod Vtáčnikom a Makov), súťaž môže opustiť celá posledná štvorica – odhlásená Kalná nad Hronom, Vrakuňa, Nové Zámky a Inter Bratislava.

A je tu ešte jeden podstatný „gamechanger“. Spartak Myjava.