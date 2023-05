Časť nitrianskej mestskej polície sa má presťahovať. Už nie je kde umiestniť monitory

Ministerstvo na sídlisku postaví Integrované bezpečnostné centrum. Pozemok kúpi od mesta za výhodnú cenu.

NITRA Ak by v Nitre pribudli ďalšie bezpečnostné kamery, mestská polícia už nemá kde umiestniť monitory. Potvrdil nám to náčelník Erik Duchoň. Riešením by bolo presunúť pracovisko do garáže.

Momentálne sa hovorí aj o inej možnosti – tá bude ale reálna až o niekoľko rokov. Operačné stredisko mestskej polície by sa spolu s monitormi a serverovňou malo presťahovať do novostavby na Kmeťovej ulici. Postaví ju ministerstvo vnútra pre integrované bezpečnostné centrum.

Poslanci v apríli schválili predaj mestského pozemku za približne tretinovú cenu pre štát. Pôvodne malo byť súčasťou dohody aj to, že pracovisko mestskej polície bude v objekte zadarmo.

Teraz to z uznesenia vypadlo. Pracovník ministerstva vysvetlil, že navrhované riešenie neumožňuje zákon. Nájomné musí byť komerčné. Nachystaná je však novela – či a kedy prejde, je otázne.

Tretinová cena

Dohoda bola, že pozemok s rozlohou vyše šesťtisíc metrov štvorcových mesto predá – ako prípad hodný osobitného zreteľa – len za 165 300 eur plus DPH.

Ministerstvo požiadalo o zmenu uznesenia, pretože nie je platcom DPH. Detaily poslancom vysvetlil Zoltán Šinka, riaditeľ Centra podpory Nitra. Vyčíslil, že DPH znamená rozdiel v cene 33 060 eur.

„Nejde o to, že by ministerstvo nemalo kondíciu zaplatiť,“ povedal.

Poukázal však, že podľa dohody mal mesto predať pozemok za 30 percent sumy vyčíslenej v znaleckom posudku. A ceny v posudku sú konečné, teda vrátane DPH.