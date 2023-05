Do domu prišiel kradnúť, znásilnil tam študentku. Už je odsúdený

Rozsudok vyniesli na prvom pojednávaní.

NITRA. Muž, ktorý išiel vlani kradnúť do domu a znásilnil tam študentku, už pozná svoj trest. Okresný súd v Nitre ho poslal na sedem rokov do väzenia so stredným stupňom stráženia.

Rozsudok je právoplatný, obžalovaný ani prokurátor sa neodvolali.

Zaplatiť má vyše šesťtisíc eur

Roland B. (30) je odsúdený za zločiny znásilnenia a lúpeže aj za prečin porušovania domovej slobody.

„Obžaloba bola na súd podaná 25. apríla,“ informoval Jaroslav Maček z prokuratúry.

Verdikt vyniesli už 4. mája, hneď na prvom pojednávaní. Dokazovanie sa vykonať nemuselo, pretože obžalovaný urobil vyhlásenie o vine.

Študentka, ktorej ublížil, na súd neprišla. Zastupoval ju právnik. Podľa rozsudku jej má odsúdený zaplatiť 6 460 eur.

„So zvyškom nároku na náhradu škody ju súd odkázal na civilný proces,“ informovala hovorkyňa Lena Kiradžiev.