Herečky končia ako ježibaby a babičky, hovorí Eva Pavlíková. V nitrianskom divadle hrá 40 rokov

V Divadle Andreja Bagara stvárnila už viac ako 150 postáv.

NITRA. Herečka Eva Pavlíková o sebe tvrdí, že je konzervatívny typ. „Mám jedného muža, jednu značku auta a celý život som zamestnaná v jednom divadle,“ sumarizuje svoje štyridsaťročné pôsobenie na doskách znamenajúcich jej svet.

V najväčšom nitrianskom divadle stvárnila vyše stopäťdesiat postáv. Hrala princezné, ježibaby, včelu, mníšku aj satana. S legendárnym Jozefom Bednárikom, o ktorom hovorí ako o svojom kmeňovom režisérovi, pracovala na viac ako dvadsiatich inscenáciách.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Momentálne hrá v štyroch predstaveniach a skúša ďalšie.

„Je radosť, keď je práca koníčkom. Hoci to po štyridsiatich rokoch znie zvláštne, stále ma to baví,“ hovorí so smiechom.

V rozhovore sa dočítate: ktoré predstavenie v réžii legendárneho Bednárika ju rozplakalo

prečo ju mal Béďo rád

čo je podľa nej u herečiek dôležité

ako jej Maroš Kramár ovplyvnil život

na koho vedenia divadla najradšej spomína

pri akom predstavení naposledy pocítila, že je súčasťou niečoho výnimočného

Byť štyridsať rokov v jednom divadle, to už sa dnes tak ľahko nevidí. Oslavujete?

Dnes už to nikto tak neprežíva. Pre mladých sa také oslavy zdajú socialistické a my starší vieme, že keď nič nečakáš a nič nedostaneš, nie si sklamaný.

Ale bolo to super štyridsať rokov. S vynikajúcimi ľuďmi, kolegami, tvorcami aj projektmi.

Rozhodnutie ísť do Nitry ste spravili ešte ako študentka herectva. Čo vás sem ťahalo?

Pred mojím nástupom do divadla som v Nitre bola len raz. Mala som päť rokov a vôbec si to nepamätám.

Na naše absolventské prestavenie R.U.R. prišli Jozef Bednárik a Hilda Augustovičová, vtedajšia riaditeľka divadla.

Keď sme sa dozvedeli, že sú v hľadisku, všetci sme chceli hrať tak dobre, až sme hrali hrozne zle. Po predstavení ma oslovil Jozef Bednárik a spýtala sa, či by som chcela ísť do Nitry. Bez rozmyslu a zaváhania som povedala áno. Bola som veľmi šťastná.

Prečítajte si

Prečítajte si Mení sa to tu na geto, tvrdia zúfalé matky na sídlisku. Polícia vypočula podozrivého Čítajte

Jeho predstavenia Dom Bernardy Alby a Titus Andronicus som videla v SND. Už vtedy som si pomyslela, že by som chcela byť súčasťou niečoho tak skvelého.

Po predstavení Guľôčka ochotníckeho súboru zo Zelenča, ktorý viedol, som bola veľmi dojatá. Pešo som kráčala na internát v Mlynskej doline a celú cestu som plakala.

Bedárikove predstavenia boli fantastické a som si istá, že by rezonovali aj dnes.

Ako sa mladá herečka vysporiada s dosť špecifickou komunikáciou s ľuďmi, akú mal Bednárik?