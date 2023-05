Nitrianka vybudovala strojársku firmu, zákazníkov má po celom svete. Stretáva sa aj s predsudkami

Denisa Kanásová je nominovaná na Slovenku roka v kategórii biznis a manažment.

NITRA. Kedysi študovala a neskôr učila na umeleckej škole balet a tancovala v známych muzikáloch v nitrianskom divadle. Dnes riadi vlastnú strojársku firmu, ktorú vybudovala od nuly. Popritom hrá súťažne golf.

Denisa Kanásová z Nitry je nominovaná na Slovenku roka 2023 v kategórii biznis a manažment. Jej firma TechnoNova s.r.o. dodáva do celého sveta tlakové zariadenia pre farmaceutický, chemický a recyklačný priemysel.

Cez deň strojárina, večer divadlo

Manažérka a vyštudovaná ekonómka sa od detstva venovala gymnastike a tancu. Logicky teda zvažovala, že pôjde študovať na VŠMU.

Zasiahol otec, ktorý jej povedal, aby si našla „poriadne zamestnanie“ a tancu sa venovala vo voľnom čase. „Poslúchla som ho – no nebolo to tak, že by mi to rozkázal,“ hovorí Denisa.

Po skončení školy začala pracovať ako finančná analytička, neskôr pôsobila v strojárskych firmách ako krízová manažérka, napríklad aj v Šali a Topoľčanoch. Už keď mala 29 rokov, stala sa generálnou riaditeľkou.

„Robila som kariéru počas toho, čo som večer hopkala v divadle,“ spomína s úsmevom Denisa Kanásová.

Založila dom, aby kúpila stroje

Vlastnú spoločnosť buduje a riadi od roku 2010. Prijala ponuku prenajať si výrobné priestory v areáli Chemických závodov v Novákoch.

„Predtým som dávala do poriadku firmy, ktoré mali straty. Vnímala som to ako jedinečnú príležitosť urobiť to teraz pre seba, vybudovať niečo fungujúce,“ vracia sa Denisa na začiatok úspešného príbehu.

„Zdevastované, zruinované, neudržiavané,“ opisuje priestory, ktoré zostali po predchádzajúcej firme v Novákoch.

Aby mohla nakúpiť stroje, založila v banke svoj dom. Syn bol vtedy stredoškolák. Dnes tvrdí, že by už do toho asi nešla. Pokaziť sa mohlo veľa vecí.

„Výrobu som otvárala 1. apríla 2010, mala som asi osem zamestnancov. Dnes je ich takmer sto. Je fajn povedať, že sme úspešní, ale toľkokrát sme boli na hrane... Nie preto, že by sme niečo robili zle. V prvých rokoch som mala málo tržieb a výnosov a veľké fixné náklady. Nemuselo to dobre dopadnúť,“ bilancuje.

Treba mať aj šťastie

Denisa hovorí, že treba mať aj šťastie. Ona ho mala – napríklad vtedy, keď si na jej web klikla známa rakúska firma. Stránku pritom len niekoľko hodín predtým vytvoril jej syn.

„Hľadali niekoho, kto vyrába tlakové nádoby. Moja firma mala vtedy len pár týždňov. Keby som tú webovú stránku nemala, tak nás nenájdu.“