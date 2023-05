Na poslednej lige 1 632 divákov! Exreprezentanti robili šou, zachráňte vojaka Hambálka

Reštart nitrianskeho futbalu, vravel primátor.

NITRA. Potlesk pre hviezdy s 806 prvoligovými štartmi a dvoch bývalých reprezentantov, v hľadisku primátor, poslanci parlamentu, župy i mesta a hokejový boss, rady na lístky i pivo, cukrová vata a zmrzlina pre deti zdarma, novodobé knieža Pribina, autogramiáda majstra Slovenska, bubnová šou, obsadené parkovisko, hukot najplnšej tribúny za takmer tri roky, živý prenos...

Nie rockový koncert, ale šláger ôsmej ligy! Futbal v Nitre nezomrel.

„Toto je iba začiatok,“ sľúbil AC Nitra, v mestskom derby pred 1 632 divákmi vyprášil Čermáň a šampanským zmočil majstrovské tričká.

AJ TOTO SA DOZVIETE Šláger očami primátora Hattasa, GM hokejistov Chrenka a exreprezentanta Farkaša,

zvláštny jav Hambálek: prečo hrá 8. ligu a či pôjde vyššie,

akú šou robil exreprezentant Benčík,

Kóňa o odchode do Senice, zotrvaní v AC a pohľade na FC,

prečo AC ďakuje mestu a čo chce viac než každý rok postupovať,

tajomná odpoveď Svýbu na postup ČFK o rok,

kto si rypol do FC Nitra,

čo zaznelo na spoločnej večeri,

čo v nemocnici povedali Hanakovičovi,

prečo sa hralo na trávniku pre americký futbal.

Keď už nie FC...

Nič nerobiť zle a aj tak prehrať 0:6? Nuž, tak to chodí proti najdominantnejšiemu tímu na Slovensku. Nebesky modrá je dobrá – ako Manchester City zažiaril v semifinále Ligy majstrov, tak AC Nitra v šlágri ôsmej ligy, Borčin, Hambálek, Kóňa a Tóth ako Haaland, Bernardo Silva, De Bruyne a Akanji v malom.

Na futbale v Nitre bola najvyššia návšteva od leta 2020 a zápasu FC proti Slovanu. (zdroj: Miroslav Slávik)

Z oblakov späť do reality – Čermáň tasil esá z rukáva, až deviatich druholigových dorastencov, lenže po 148 sekundách inkasoval a potom sa to viezlo. Snaha v priemere 19-ročnej jedenástke nechýbala, no suverénny favorit prísne trafil šesť gólov z ôsmich šancí. A zázrak sa nekonal.