Toto mužstvo sa má rozpadnúť?!

Dohrajú Vráble sezónu zadarmo?

Odkopávanie zakázané, kombinácie prikázané. Vráble cez štvrtú ligu nejdú skratkami, forsírujú futbal v panenskej podobe, na ktorý sa dá pozerať. Keby nevyzretý káder so siedmimi „prvoročiakmi“ z dorastu Požitavskej futbalovej akadémie neplatil mladícku daň, dávno by stál vyššie než dvanásty.

Koľkože mal dobre načatých duelov, no ako prvý inkasoval a potom už neodomkol zavreté hradby súpera? Nedeľa bola výnimka. No určite nie náhoda! Hamar a spol. sa do tretieho Gabčíkova sa vrhli bez rešpektu. A do sveta letel skalp o 18 bodov lepšieho favorita.

Jasní traja najlepší

„Takéto zápasy sme v sezóne viackrát nezvládli, tentoraz áno. Mali sme dobrý vstup, chceli byť aktívni, napádať a získavať lopty, čo sa aj darilo, no Gabčíkovo tiež ukázalo kvalitu. V druhom polčase sme chceli skôr čakať na šancu, než hneď vyletieť. Prvý gól nám dodal vieru a druhý nás upokojil,“ zröntgenoval triumf 2:0 tréner Kristián Maťko, hlavný učiteľ vrábeľskej futbalovej moderny.

