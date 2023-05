POZOR! 4ka ponúka optický internet už aj na Zobore

Slovenský telekomunikačný operátor 4ka ponúka už aj na Zobore najmodernejšie gigabitové pripojenie na internet a digitálnu televíziu cez optické vlákna.

Na rýchly optický internet od 4ky môžu prejsť noví aj existujúci zákazníci s DSL či domácim LTE internetom a využívať výhody optického internetu s rýchlosťou až do 1Gbit/s a modernú digitálnu televíziu s viac ako 111 TV kanálmi. Navyše teraz môže každý na novej službe ušetriť až 60 EUR a zľavu 250 EUR na vybudovanie optickej prípojky!

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Gigabitové pripojenie a 4KA TV s viac ako 111 TV kanálmi

4ka myslí na celú rodinu a preto spolu s optickým internetom prináša aj kvalitnú digitálnu televíziu. So 4KA TV nepotrebujete žiaden set-top box, či ďalší diaľkový ovládač a ďalšie káble! So 4KA TV získate prístup k viac než 111 TV kanálom, ktoré môžete sledovať nielen na Vašej televízii, ale aj prostredníctvom aplikácie v mobile, tablete alebo v počítači a to bez zbytočných nákladov na inštaláciu. Využite kombináciu optického internetu a TV v balíku DUO za zvýhodnenú cenu.

Chcete zistiť ako prejsť na optický internet od 4ky? Nemusíte ani nikam chodiť, stačí zavolať na číslo: 0950 040 096 alebo 0918 898 007, alebo napísať e-mail s uvedením tel. kontaktu na nitra@swan.sk

Ak preferujete osobný kontakt, navštívte 4KA CENTRUM v Nitre na Štúrovej 22, kde vám radi povedia o ponuke optického internetu a digitálnej 4KA TV všetko, čo vás zaujíma.