Príbeh starý tritisíc rokov opäť ožíva na divadelných doskách. Trója podporila aj Ukrajinu

Obnovený epos Trója má silný edukatívny charakter.

NITRA. Obnovená premiéra hudobného mytologického eposu Trója v Starom divadle Karola Spišáka má u divákov pozitívne ohlasy.

Generálku si pozreli desať až štrnásťroční žiaci. Aj napriek tomu, že predstavenie trvá dve hodiny a má silný edukatívny charakter, všetci vydržali do konca. Mnohí odchádzali so slovami, že podobné ešte nevideli.

Ako to už pri tvorivej dvojici dramaturgička Slavka Civáňová a režisér Peter Oravec býva zvykom, veľkolepý epos hrá celý divadelný súbor. Posilnili ho ešte o ďalších dvoch hosťujúcich hercov.

„Akosi ma to s tými tromi hercami na javisku nebaví. Keď ich tam je veľa, je čo robiť. Nie je to taká nuda,“ so smiechom vysvetľuje režisér ich spôsob práce.

Pred predstavením kládol režisér prízvuk na paralelu s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine.