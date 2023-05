Tak teda oremus

Svätý boj Petra Oremusa kupuje čas pre FC Nitra. Zbytočný alebo drahocenný?

Právom môžete namietať jeho kotlebovskej machuli na politickom tričku. Či svojsky ohnutým svetonázorom. Právom uvažovať, či hrubými útokmi na primátora Hattasa nejde za hranicu etiky. Právom sa domnievať, že o konkurencii z ČFK a AC sa vyjadruje s dešpektom. Právom sa pýtať, či mu toto všetko zbytočne neuberá z relevancie. A či by nitriansky futbal nepotreboval iný typ šéfa.

Jedno mu však musíte sakramentsky uznať. Nik z „manažérov“ obdobia temna sa za FC Nitra nebil viac než Peter Oremus! Jeho opakované vystúpenia v mestskom parlamente pripomínajú svätý boj.

Decembrová 22-tisícová injekcia radnice mládeži, splátkový kalendár roky ignorovanej nevydokladovanej mestskej dotácie, nová nájomná zmluva, konečne otvorená debata o sporných majetkoch klubu a mesta, rozkaz poslancov o stiahnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu (hoci to primátor nemusí odobriť), riešenie dlhov z čias Karovcov, Nemcov či Peška (a správne dištancovanie sa od neho)... Kto z jeho predchodcov na to mal gule?

Ktosi povie, že Oremus zbiera politické bodíky od rýchlo zabúdajúcich. Ktosi oponuje, že predsa dostal silné voličské mandáty, v meste 1,7-tisícový a na župe 7,7-tisícový. Ktosi beztak číta úprimný úmysel v akoby až mníšsky vytrvalom ruvaní sa za 114-ročný klub. A ktosi aj tak odvrkne, že bez priazne Hattasa vlastne len ide hlavou proti múru.

Teraz je nepodstatné hútať, do akej miery poslanci za návrhy Oremusa dvíhajú ruky preto, aby oslabili primátorovu pozíciu (avšak s konkurzným konaním zákonne podloženú). A až čas ukáže, či iba predlžujú smrť FC Nitra – lebo ak aj vyrieši konkurz, zaklope takmer tridsať nevyplatených bývalých hráčov a trénerov i tučné splátkové kalendáre voči daňovému úradu či sociálnej poisťovni – alebo oživujú státisícovo zadlžený klub v dobách, keď už bol na odstrel.

Bez takých i onakých rečí, hodnotení etického spôsobu jeho nielen politických aktivít (hoci by to bolo žiaduce), aj kritici musia priznať, že boxerské výkony Petra Oremusa v politickom ringu sú obdivuhodné. Klubu, ktorému by bez neho už vlani stál pomník, kupujú čas. Budúcnosť rozsúdi, či zbytočný alebo drahocenný.

Nám, ktorí chceme štvrtoligový FC Nitra znovu v prvej lige – alebo v hrobe s podmienkou, že futbal v meste sa čím skôr zmyselne reštartuje po vzore trebárs Banskej Bystrice – ostáva jediné. Modliť sa. Zhodou náhod, po latinsky oremus...