Nikola Rácková: Na palubovke nechávam kus samej seba

S kariérou sa rozlúčila po jedenástich sezónach v Šali.

Zo Šurian to s lepkavou loptou dotiahla do Šale a reprezentácie Slovenska. Nikola RÁCKOVÁ vydržala hrať špičkovú hádzanú do tridsiatky, prišiel však už jej čas na rozlúčku.

Na svojom konte má aj ocenenie najlepšej slovenskej hráčky v interlige (2019), medaily z MOL-ky, ako aj slovenskej lige, hoci zlata sa nedočkala. Po nedávnom zisku striebra v česko-slovenskej súťaži a bronzu v play-off jej činovníci úprimne poďakovali za dlhoročnú oddanosť klubu. Oči sa vtedy zaleskli mnohým.

Symbolickou bodkou za jej úspešnou kariérou je aj tento rozhovor.

Keby ste mali vrátiť čas späť, znova by u vás vyhrala hádzaná?

Jednoznačne áno. Pre mňa je to veľmi atraktívny šport - dynamický, kontaktný, ale hlavne tímový. Zdieľanie všetkých tých emócií, ktoré šport prináša, navyše so spoluhráčmi, ktorí sú zároveň aj vaši priatelia, je pre mňa na hádzanej to najkrajšie.

Čo rozhodlo o tom, že s ňou končíte? S akými pocitmi sa lúčite?

Čo sa týka osobného života, mám šťastie na partnera a rodinu, ktorí ma neustále podporovali. No rozhodlo to, že už bolo pre mňa stále ťažšie nájsť balans medzi športovým a profesijným životom. Určite to pre mňa nebolo ľahké rozhodnutie, odchádzam od niečoho, čomu som sa venovala takmer celý svoj život, od skvelej partie ľudí a na palubovke nechávam kus samej seba, no zároveň sa teším na novú životnú etapu. Momentálne plne rozumiem významu slov „zmiešané pocity“. Každopádne si zo Šale odnášam tie najkrajšie spomienky.

Na ktoré najkrajšie momenty z kariéry budete dlho spomínať?