Plný dom pod Zoborom! Semifinalisti Campri Cupu poodhalili taktiku

Preteky o Prahu, diel predposledný. Program na piatkový podvečer je jasný.

Zápas dvoch nadupaných. Zápas, ktorého sa fanjšmeker oblastného futbalu nevie dočkať. Nitrianske Hrnčiarovce sú top jarným tímom 7. ligy, v odvetách vyhrali jedenásť z dvanástich zápasov a raz remizovali. Proti však stojí gigant, AC Nitra v 8. lige A ovládol všetkých osemnásť duelov pri priepastnom skóre 139:4.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Semifinále Campri Cupu sa hrá v piatok o 17.00 h, víťaz získa vstupenku do finále vo Vinodole proti Veľkému Cetínu (25. júna) a prémie pre úplného šampióna sú parádne – výjazd do Prahy, postup do Slovnaft Cupu, sada nových dresov a tisíc eur.

Vyhrať, velia „Hrnce“

Nečakané zlato na vianočnom AQUAFLOT Cupe, najväčšom halovom turnaji na Slovensku, počarovalo šatňu Nitrianskych Hrnčiaroviec. Zimovali až šieste, no jarou letia a v siedmej lige sú už o skóre tretie! Skresali 14-bodové jesenné manko na vicelídra z Veľkého Cetína. Mladý káder servíruje novej tribúne chutné futbalové pokrmy.

„Máme asi najlepšiu partiu, odkedy som v tíme. Stmelilo nás víťazstvo na AQUAFLOT Cupe, zvyšuje sa tréningová morálka, to sa odzrkadľuje aj na ihrisku. Máme technicky dobre vybavené mužstvo, vpredu gólostroj ‚Sovu‘ (Martin Szombat, pozn. red.) či priame kopy brata Erika, asi najhlavnejšieho článku tímu. No klape nám to aj vzadu, stopéri Miškovič a Pajer predo mnou robia skvelú prácu,“ zalizuje sa Jozef Kinče, na jar s čistým kontom v siedmich z dvanástich zápasov.

Jozef Kinče udržal čisté konto v siedmich z dvanástich jarných zápasov siedmej ligy. (zdroj: Jozef Fehér)

Široko-ďaleko by si „Hrnce“ nenašli lepšieho súpera než AC Nitra. Dominantná nová značka ešte ani len neremizovala! Semifinále Campri Cupu bude pohľadom do zrkadla pre oboch.

„Sme outsideri, nemáme čo stratiť. V obvyklej hre ani nič nebudeme meniť. Nastúpime s rovnakým nastavením ako proti trebárs Dolným Krškanom, Veľkému Cetínu či Kolíňanom. Verím, že pre AC Nitra budeme najťažším protivníkom. Má strelca Hambálka, lopty rozhadzuje Kóňa, nepokrytý nemôže byť ani Osypenko, ale my ideme vyhrať. ‚Ácečku‘ do budúcnosti fandíme, no radi by sme sa zapísali do jeho histórie,“ s úsmevom vravel brankár a syn šéfa klubu Jozefa Kinčeho staršieho, ktorý s partiou srdciarov posúva futbal v obci, veď mládežníkov je dvakrát viac a areál čoraz krajší.

V piatok sa zaplní miestnou návštevou sezóny. „Chceme si to hlavne užiť. Okolité tímy si kvôli nášmu semifinále prekladajú tréningy. Verím, že príde veľká návšteva. Pre takéto zápasy sa robí futbal,“ dodal Jozef Kinče junior a tipol si štyristo divákov.

AC chce triple

O dominancii AC Nitra sme už povedali všetko, azda iba nevytiahli fakt, že až desaťkrát v sezóne vyhral o osem alebo viac gólov. Zlato v 8. lige A potvrdil triumfom 6:0 nad vicelídrom z Čermáňa pred 1 620 divákmi.

„Nikoho nechcem podceňovať, no do poslednej súťaže asi nepatríme. Veľmi však oceňujem, že súperi sa proti nám snažia hrať futbal. Ako partia sme si skvele sadli, s úplne každým spoluhráčom si rozumiem. Tréningy zameriavame na súhru, s dobrou zohratosťou sa naša ofenzívna sila zvýrazní,“ tvrdí Martin Hrebík, zimná posila našliapanej družiny – a to futbalovo i ľudsky.

Na krásne trefy z krídla nahráva už 51-gólovému Tomášovi Hambálkovi. „Skvelý hráč, výborný chalan. Je parádne, s akým pokojom zakončuje akcie. Aj ja sa od neho mám čo učiť. Hrať s ním je super, to isté platí o Kóňovi, Šimončičovi, Tóthovi a ďalším,“ vyriekol bývalý treťoligista Šurian.

Zastaviť Martina Hrebíka (vpravo)? Veľká výzva pre obranu Nitrianskych Hrnčiaroviec. (zdroj: Miroslav Slávik)

„Hrnce“ v súčasnej fazóne sú možno teoreticky najlepší možný sok pre AC Nitra. Z ich jarnej jazdy v siedmej lige ide rešpekt.

„Súpera sme si analyzovali a vo štvrtok si ešte aj budeme. Tréner Šimončič nás určite pripraví zodpovedne. Určite sa ofenzívne nezbláznime, budeme hrať aj takticky. Vnímame výsledky Nitrianskych Hrnčiaroviec, rozdajú si to dvaja kvalitní súperi. Verím, že do finále pôjdeme my. A tam potvrdíme triple,“ zacielil Martin Hrebík a myslel na už potvrdené tituly v ôsmej lige a Nitrianskej zimnej Corgoň lige.

Najlepší oblastný futbal sa spolu s dobrým bufetom čapuje v piatok o 17.00 h v Nitrianskych Hrnčiarovciach, semifinále Campri Cupu proti AC Nitra povedie Róbert Šimák, rozhodca roka 2022 v ObFZ Nitra.