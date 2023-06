Nitrianska nemocnica prehrala spor, musí zaplatiť desiatky tisíc za dokumentáciu na heliport

Pristávaciu plochu dodnes nepostavili.

NITRA. Fakultná nemocnica prehrala súdny spor s architektonickým štúdiom Atrium. Musí mu zaplatiť desiatky tisíc eur plus úroky z omeškania za projektovú dokumentáciu na heliport, ktorú si objednala v roku 2016, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Krajský súd potvrdil prvostupňový rozsudok, odvolanie nemocnice zamietol. Proti jeho verdiktu už nie je možné odvolať sa. Prípustné je len dovolanie na Najvyšší súd, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

„Ďalší postup v súdnom spore bude možné vyhodnotiť až po doručení písomného vyhotovenia rozsudku s odôvodnením,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

Neurčito a nezrozumiteľne

Žalobcom je v tomto prípade architektonické štúdio. Nemocnica mu nezaplatila, odstúpila od zmluvy. Odôvodnila to tým, že projekt nespĺňa náležitosti.

Už v roku 2021 Okresný súd v Nitre rozhodol, že nemocnica má žalobcovi zaplatiť 76 800 eur s 9-percentným úrokom z omeškania ročne, a to od 2. marca 2017.