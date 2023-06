V Nitrianskom kraji chcú zrušiť dve detské pohotovosti. Jedna už roky nefunguje

Pacienti a lekári budú cestovať do susedného okresu.

NITRA. Ambulantné pohotovosti čaká zmena. Majú byť otvorené o dve hodiny kratšie, teda iba do dvadsiatej. Platiť to má od septembra, respektíve od januára ďalšieho roka. Rozhodnúť musia poslanci NR SR.

Skrátenie ordinačných hodín sa má týkať pohotovosti pre dospelých aj pre deti.

Druhý návrh rieši len detské pohotovosti, niektoré majú úplne zaniknúť. V tomto prípade stačí, ak ministerstvo upraví vyhlášku.

V Nitrianskom kraji sa rušenie týka dvoch prevádzok, v praxi však len jednej. Detská pohotovosť v Zlatých Moravciach totiž nefunguje už roky, nemá prevádzkovateľa. Lekári slúžia v Nitre, cestujú sem aj pacienti.

Formálne je ale pohotovosť naďalej v sieti, rezort ju navrhuje „vypustiť“ k augustu.

Skončiť má aj detská pohotovosť v Šali, a to predbežne k novembru 2024. Detskí pacienti by mali dochádzať do vyše tridsať kilometrov vzdialených Nových Zámkov.

K rovnakému termínu avizuje ministerstvo aj zmenu v Partizánskom – tie síce nie sú v Nitrianskom kraji, ale majú byť „priradené“ k Topoľčanom.

