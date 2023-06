Boxeri Nitry dominovali vo Viedni

Pästiari BCS zvýšili náskok na čele interligy.

Počas posledného májového víkendu pokračovala európska liga Real Boxing Cup svojím štvrtý turnajom, ktorý tentoraz hostila Viedeň.

Nitriansky BC Stavbár vycestoval do rakúskej metropoly s ambíciou nestratiť zo svojho bodového náskoku v tabuľke pred druhým BC Fosfa Břeclav, no napokon tento turnaj celkom suverénne ovládol a vedenie v tabuľke navýšil o ďalších 8 bodov.

V kategórii žien, ktoré vždy určuje domáci tím, sa tentoraz boxovalo v hmotnostiach 63 kg a 66 kg. V 63-ke má Nitra tradične silné zbrane európskeho kalibru. Tentoraz tréneri Hlavačkovci nominovali do tejto kategórie Lenku Bernardovú a strieborná medailistka z ME žien im podľa očakávania dôveru oplatila suverénnymi víťazstvami počas oboch dní a ziskom 1. miesta. Druhou ženskou kategóriou bola váha 66 kg, kde má domáci tím Viedne svoju hviezdu Lucu Hamori, niekoľkonásobnú medailistku z ME. Práve na ňu už v semifinále narazila nitrianska pästiarka Tatiana Manďáková. Zápas skončil podľa očakávania v prospech hviezdnej Hámori, no Manďáková výkonom rozhodne nesklamala a svoju obrovskú bojovnosť pretavila vo víťazstvo v nedeľnom zápase o 3. miesto, kde zdolala Maďarku Noru Halász.

Zastúpenie v nedeľných bojoch o 3. miesto mal BC Stavbár aj v mužskej kategórii 75 kg, kde ešte len 18-ročný Gabriel Debanič po tesnej sobotnej prehre v Čechom Valentom nedal šancu Józsefovi Baranyaimu v drese Viedne a spolu s Manďákovou tak prispel k tomu, že boxeri Nitry boli v nedeľnom programe stopercentní.

Zlato totiž brali aj ďalší štyria muži – skúsený Viliam Tankó (63,5 kg), Kelvin Soquessa (69 kg), Joseph Kostúr (86 kg) a v superťažkej +92 kg Marko Milun.

Tankó, ktorý obvykle kraľuje v 60-ke, sa posunul o váhu vyššie, kde si pripísal premiérový triumf, keď vo finále vrátil prehru z 2. kola Čechovi Erikovi Suchému.

Pražská posila v drese Nitry Kelvin Soquessa ukázal opäť skvelý potenciál a triumfoval v dvoch ťažkých zápasoch, keď najprv zdolal Poliaka Wojtasinskeho v drese Břeclavi a vo finále aj medailistu z ME Rafaela Buzu z Viedne.

Skvelý turnaj odboxoval aj Joseph Kostúr, ktorý doteraz štartoval v kategórii 92 kg, kde však má Nitra aj Dávida Micháleka. Tentoraz sa posunul o váhu nižšie a premiéra v novej kategórii mu vyšla výborne, keď zdolal dvoch mimoriadne kvalitných súperov.

V „superke“ sa Nitra už tradične spolieha na Chorváta Marka Miluna. Bronzový medailista z Európskych hier aj tentoraz rolu favorita zvládol a oboch svojich húževnatých súperov s prehľadom vybodoval.

„Po sobotňajšom programe bolo ešte všetko otvorené, pretože päť finálových účastí sme vybojovali nielen my, ale aj druhá Břeclav. V nedeľnom programe sme však boli stopercentní a z výkonov našich boxerov sme mali obrovskú radosť. Až 4 zápasy sme vyhrali tak, že o víťazovi rozhodovalo posledné 3. kolo. V každom z týchto vyrovnaných zápasov však nakoniec ukázali v rozhodujúcom kole lepšiu pripravenosť, bojovnosť a kus techniky naši boxeri, a o to sú tie víťazstvá cennejšie. Zvýšenie náskoku v celkovej tabuľke je len čerešnička na torte, ale samozrejme sme radi, že do jesennej časti sme si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu na obhajobu titulu z minulého roka,“ povedal tréner Pavol Hlavačka.