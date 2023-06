Na Čermáni chcú tretiu ligu. Vedia, kto im strhol logo

Dostane najväčší klub v Nitre nové meno?

NITRA. Tridsaťtri sezón po sebe hral krajské ligy, pomohol vychovať hviezdneho Stocha, no takúto historickú expanziu nikdy nezažil. V lete 2022 k deviatim tímom pribral osem, po piatich rokoch obnovil mužov a v máji 2023 krstil rekonštrukciu šatní a budovy za 379-tisíc eur.

Čermáňsky futbalový klub je razom najväčší v meste a nijaká druhoradá značka. Jej prezident HENRICH BENČÍK vo veľkom rozhovore MY novinám hovoril o čermáňskych investíciách i ambíciách, strhnutom logu, spájaní v nitrianskom futbale, konfliktoch s FC či novom názve klubu.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo Benčík vie o strhnutom logu ČFK,

jeho názor na AC Nitra a konflikty s FC Nitra,

ako chcú áčko dostať do 3. ligy a ako mládež k licencii ÚTM,

ako ČFK uvažuje o premenovaní a spájaní v nitrianskom futbale,

čo Benčík povedal o dlhoch voči Nemcom z jari 2021,

aké sú dlhodobé ciele a sezónny rozpočet ČFK,

prehnane drahá rekonštrukcia šatní? Benčík reaguje,

ktorý talent ČFK ide do Ostravy a ktorí tréneri mládeže dostali profizmluvy,

či ČFK neľutoval neúčasť v zimnej lige,

prečo ženy nevycestovali na zápas,

v čom tkvie spolupráca Benčíka a Straňáka.

Stíhate pozorovať enormné zmeny okolo seba?

Keď sme pred dvoma rokmi, po pandémii, s Tiborom Straňákom nastúpili do ČFK Nitra, bol vo veľmi zlom stave. Možno až pred krachom. Ani sme si nepredstavovali, že vývoj klubu bude takýto expanzívny. Pôvodne sme chceli predovšetkým ponúknuť chlapcom a dievčatám dobré podmienky pre športovanie. Teraz máme ďalšie ciele. I keď vieme, že situácia s futbalom je v Nitre veľmi ťažká.

Vlani v lete ste pribrali osem nových tímov. Impulzom príchodov sa zdala byť skôr spoločenská objednávka po exoduse talentov z FC Nitra, než priamo ČFK. Váš pohľad?

Nebolo to nijaké vykrádanie FC Nitra, ako sme, žiaľ, počúvali. Žiadneho hráča ani hráčku sme neprehovárali, aby prišiel do ČFK. Naopak, hlásili sa k nám sami a samé. S otázkou, či sa futbalu môžu venovať práve v našom klube. Ak inde nemali vytvorené podmienky, aké chceli, a vybrali si nás, bolo našim záväzkom, aby sme ich pre nich vytvorili. Napríklad sme tri mesiace bojovali za to, aby dorastenky a žiačky hrali prvú ligu. Málokto nám veril, no napokon sa to podarilo.

Koľko ročne stojí ťahať sedemnásť tímov?