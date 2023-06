Lávku nad železnicou v Nitre ešte nedokončili, už po nej prechádzajú ľudia

Kolaudácia je naplánovaná na jún.

Šéfredaktorka - MY Nitra

NITRA. Hoci rekonštrukcia lávky nad železničnou traťou ešte nie je dokončená, už po nej chodia občas ľudia. Videli sme tam napríklad dvojicu s kočíkom.

Výťah pri lávke. (zdroj: jk)

„Je to síce šokujúce, ale mesto tomu nemá ako zabrániť. Lávka je zatarasená a je stále označená ako stavba, takže ak tam niekto vstúpil, tak na vlastné riziko a bez povolenia,“ reagoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Ak by aj chodcov pristihli na lávke, sankcie im uložiť nemôžu: „Nie sme na to kompetentní my ani zhotoviteľ.“

Ako posledné sa robia práce na výťahu a zábradlí. Kolaudácia lávky je naplánovaná na 21. júna. Tento termín ešte nie je definitívny.