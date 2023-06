Buček pre MY: Nitra ako reštart, možno pôjdeme aj na titul

Prečo nekomunikoval s médiami?

Reprezentačne podkutý útočník Samuel Buček sa štvrtýkrát v kariére vrátil do Nitry. (Zdroj: Ondrej Bobek)

Celý rozhovor nájdete aj v pondelkových (5. 6.) MY Nitrianskych novinách.

Comeback bombardéra!

SAMUEL BUČEK (24) z posledných dvoch play-off za Nitru urval dve striebra a pre seba dve zlaté korčule. Lanský 54-gólový sezónny strelec sa vracia tam, kde sa mu vždy až magicky darilo. Domov. Po epizóde v KHL a s medailou majstra Česka.

Hoci s médiami príliš nehovorí, MY Nitrianskym novinám v interview vysvetlil prestup.

AJ TOTO SA DOZVIETE Aké mal Buček ponuky okrem Nitry a čo bolo pravdy na Košiciach

Kedy by Nitra mohla ísť na titul

Či je Stavjaňa na lavičke bonus pre Bučeka

Prečo sa nezapojí do spoločnej letnej prípravy

Či si vezme 25-ku od Gajdoša

Prečo nekomunikoval s novinármi

Prečo ste sa vrátili do Nitry?

Návrat do Nitry beriem ako reštart. S vedením sme si dohodli podmienky a plán, ktorého sa chcem držať. Dúfam, že hokej ma bude znovu baviť. Prioritou však je, aby sme ako tím podávali čo najlepšie výkony. Ak to tak bude, prídu aj moje góly, no je mi jedno, kto ich dá.

Minulú sezónu ste začali v Rusku a dokončili ju ako majster Česka s Třincom. Čo vám dala?

V Třinci som zažil hokej pod tlakom a každý deň musel ísť naplno. Možno raz vyhodnotím, že posledná sezóna mi dala najviac. Uvidíme.

Spájali vás s Košicami. Čo ste okrem Nitry mali na stole?