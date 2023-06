V Šali založili novú tradíciu

Bežci sa stretli v peknom prostredí pri Váhu.

Prvý ročník pretekov Šaliansky trail KOC má za sebou vydarený debut. Na dvoch tratiach v peknej prírode (10 km, 4,3 km) odštartovalo 108 bežcov, s čím bola spokojná aj hlavná organizátorka Dominika Jarošová.

„Účastníkom som pri štarte popriala krásny bežecký zážitok a myslím si, že to sa aj splnilo. Aj počasie nám zahralo do karát, čiže moje celkové pocity z podujatia sú viac než perfektné. Som naozaj veľmi rada, že všetci dobehli do cieľa zdraví, bez zranení a s úsmevom na tvári. Verím, že sa nám podarí z tohto podujatia urobiť tradíciu, napokon, privítali by to aj samotní bežci, ako sa vyjadrili. Ďakujem všetkým za účasť a teším sa na budúci ročník,“ vyjadrila sa Dominika Jarošová pre MY noviny.

Absolútne najrýchlejšími v cieli boli traja domáci favoriti - Matúš Kompas, Andrea Belzárová, Zdenka Hezká - a šaliansku hegemóniu „narušil“ Zlatomoravčan Miro Kadorík. Ten mal dvojnásobný dôvod na úsmev. Spolu s manželkou sa im prvýkrát podaril spoločný úspech – obaja totiž triumfovali vo svojej kategórii.

Účastnícku medailu si odniesli všetci bežci. Medailisti v ôsmich kategóriách dostali aj pozornosť od značky Belda Sport.

Výsledky pretekov

4300 m

Muži do 40 r.: 1. David Holczhei (Komárno) 17:01, 2. Bálint Kozmér (RoniRun Club) 17:41, 3. Tomáš Lilia 18:48.

Muži od 41 r.: 1. Miroslav Kadorík (Zl. Moravce) 15:53, 2. Tomáš Mrva (Gal. Elita) 17:08, 3. Jan Vaněra (Splašené veverky) 19:29.

Ženy do 40 r.: 1. Zuzana Kadoríková (Zl. Moravce) 20:29, 2. Syska Haláková (RomiRun) 20:41, 3. Denisa Gaberová (Šaľa) 21:23.

Ženy od 41 r.: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 17:36, 2. Agáta Császár (Kráľová n/V.) 25:19, 3. Martina Maľová (Šaľa) 27:08.

10 000 m

Muži do 40 r.: 1. Matúš Kompas (ŠK ŠOG Nitra) 38:29, 2. Adam Kĺbik (BK Duslo) 40:15, 3. Marek Buran (Šaľa) 41:31.

Muži od 41 r.: 1. Ronald Hudek (Gal. Elita) 42:08, 2. Marek Mikuláš (Seredský spolok zim. pl.) 44:12, 3. Miroslav Kováč 44:26.

Ženy do 40 r.: 1. Andrea Belzárová (Slovan Duslo Šaľa) 44:54, 2. Alexandra Kačaliaková (Šaľa) 47:30, 3. Annamária Budaiová (Galanta) 52:04.

Ženy od 41 r.: 1. Martina Škovranová (Šaľa) 47:14, 2. Lenka Hudeková (Gal. elita) 50:20, 3. Michaela Vašeková (Hedviga) 01:01:18.

Povedali po behu