Úspešný víkend moderných gymnastiek

Pod Zoborom sa uskutočnili dve významné súťaže.

Počas prvého júnového víkendu bol ŠK ŠOG Nitra z poverenia Slovenskej gymnastickej federácie usporiadateľom majstrovstiev Slovenska v modernej gymnastike jednotlivkýň 2023 programu A, B a C.

Na M-SR 2023 získali „šogárky“ vo viacboji spolu 8 medailí, pričom Nitra sa môže pýšiť až štyrmi majsterkami Slovenska.

Okrem toho sa v dňoch 2.-3. júna konala aj medzinárodná súťaž o Pohár Strednej športovej školy. Nitriansky oddiel na nej získal vo viacboji 19 medailí (8-3-6).

Obe podujatia sa konali v mestskej športovej hale v Nitre a oddiel MG ŠK ŠOG Nitra, ktorému šéfuje Ľuboš Vilček spolu s hlavnou trénerkou Ľubov Kilianovou, potvrdil, že Nitra patrí k lídrom slovenskej modernej gymnastiky.

Výsledky M-SR 2023:

Seniorky B (2007 a st.): 10. Barbara Gerencsériová.

Seniorky C (2007 a st.): 5. Ashley Madleňáková, 7. Eva Gavorová.

Juniorky B (2008-2010): 1. Barbora Bokorová, 6. Ema Bolečková, 7. Sophia Skačanová.

Nádeje A (2011-2012): 1. Dominika Horníková, 2. Lujza Hullová, 4. Ema Filipeková, 6. Diana Košecová, 8. Karolina Kováčová.

Nádeje B (2011-2012): 2. Ela Palšová, 4. Laura Hullová, 8. Nela Gergelyová.

Staršie žiačky A 2013: 1. Salomé Skačanová, 2. Nina Mancová, 8. Eliška Zubčáková, 11. Linda Hellebrandtová.

Staršie žiačky B 2013: 1. Viktória Szölösyová, 5. Timea Šošková, 7. Nikoleta Gajdošová.

Mladšie žiačky B 2014: 3. Maya Ema Karasová, 7. Tara Kůr, 9. Melánia Matysová, 10. Rebeka Szábóová.

Výsledky o Pohár SŠS:

Seniorky B (2007-st.): 1. Barbara Gerencsérová, 3. Vladyslava Huliakina.

Juniorky B (2008-2010): 5. Paula Šošková.

Nádeje A (2011-2012): 1. Sofia Babčaníková.

Nádeje B (2011-2012): 1. Evelina Šišova.

Nádeje C I (2011-2012): 12. Aneta Dubíková, 15. Nela Neumanová.

Mladšie žiačky A (2014): 4. Tajana Haladejová, 6. Nina Teplanová, 8. Laura Holešová, 10. Sofia Gráfová.

Mladšie žiačky B (2014): 4. Paulína Cocherová, 5. Izabela Gajdošíková.

Mladšie žiačky C (2014): 5. Laura Prostredná, 7. Tamara Schoberová, 9. Eva Kosinová, 10. Taisia Ostrovaia.

Prípravky A (2015): 1. Nela Kolmokov, 3. Yanna Grimshaw, 4. Linda Bosáková, 6. Kristína Žitňanská, 7. Lujza Mikóczi, 9. Zara Čižmáriková, 11. Dominika Chudejová.

Prípravky B (2015): 1. Lívia Bernáthová, 2. Andrea Malá, 3. Amália Ozorovská, 8. Zara Zorádová, 10. Nina Juriková, 10. Tamara Vöröš, 19. Alexandra Caletková.

Prípravky A (2016): 1. Adela Čížová, 3. Sandra Hambálková.

Prípravky B (2016): 1. Ema Čajdová, 2. Zara Francúzová, 3. Jasmína Beňová, 4. Sofia Pauke, 6. Agáta Ďurechová, 10. Nina Amberská, 13. Viktória Meszárosová.

Prípravky C (2016): 5. Ema Gombarová.

Prípravky (2017): 1. Simeona Skačanová, 2. Stella Opáth, 3. Dominika Marešová, 6. Veronika Šabíková, 7. Hana Galliková, 11. Dorota Ďurechová, 13. Ema Tomková, 15. Estera Malá.

Fučelová bola v Brne

Dievčatá z kategórií junioriek a senioriek A sa na týchto M-SR nezúčastnili, pretože budú mať samostatný šampionát v septembri. V tomto čase sa juniorky a seniorky A vrátili z majstrovstiev Európy v Baku (Azerbajdžan) a pripravujú sa na majstrovstvá sveta junioriek v Kluži (Rumunsko) a MS senioriek vo Valencii (Španielsko).

Počas posledného víkendu sa konala aj ďalšia súťaž, kde mala Nitra svoje zastúpenie. Na prestížnej medzinárodnej súťaži Tart Cup Brno 2023 sprevádzala svoju zverenkyňu juniorku Lauru Fučelovú hlavná oddielová trénerka ŠK ŠOG Nitra Ľubov Kilianová. Laura obsadila skvelé 8. miesto vo viacboji v konkurencii 29 dievčat z 11 krajín.