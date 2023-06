Kvalitná pitná voda na ceste do každej domácnosti!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť prináša kvalitnú pitnú vodu už dvadsiatu sezónu. Ako sa jej darí a aké sú očakávania sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom Ing. Marekom Illéšom.

V tomto roku si Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pripomína už 20 rokov od svojho vzniku?

Áno, už 20 rokov zabezpečujeme ako akciová spoločnosť dodávku pitnej vody, odvádzame a čistíme odpadové vody a spravujeme vodárenskú infraštruktúru – vodovodné a kanalizačné potrubia v celkovej dĺžke viac ako 10.000 km. Naša činnosť na území západného Slovenska začala už v 60. rokoch minulého storočia.

Aká je najdôležitejšia činnosť v procese dodávania pitnej vody?

Každá jedna činnosť kolegov či už v procese dodávky pitnej vody alebo odvádzania a čistenia odpadovej vody je dôležitá, ale asi najväčší význam majú vodárenské zdroje. Lebo akú kvalitnú vodu a v akom množstve ju „vyťažíme“ záleží len na kvalite a výdatnosti prameňa či studne, čo je rozhodujúce aj pri jej ďalšej distribúcii. Z uvedeného dôvodu je veľmi potrebné sa o všetky vodárenské zdroje starať, chrániť ich a udržiavať. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., spravuje a prevádzkuje 128 vodárenských zdrojov.

Nadviažem na tému Svetového dňa vody 2023, že musíme klásť veľký dôraz na vodárenské zdroje, lebo trend dopytu a spotreby sa zvyšuje, ale zdroje sladkej vody sú obmedzené. Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie „Cenu vody objavíš len, keď vyschnú studne“.

Zásobujete už všetkých obyvateľov západoslovenského regiónu pitnou vodou?

Zatiaľ nie, ale našou ambíciu je priblížiť sa k číslu 100 %. V priebehu 20 rokov sme zvýšili dostupnosť pitnej vody z 84 % obyvateľov regiónu našej pôsobnosti na 94 %, vybudovali sme kanalizačnú sieť, tým zvýšili pripojenosť na verejnú kanalizáciu zo 41 % na 83 % a zvýšili počet čistiarní odpadových vôd z 26 na 45 na území 11 okresov v regióne našej pôsobnosti.

Čo je a bolo významným dielom v priebehu 20 rokov činnosti vodárenskej spoločnosti?

Medzi strategicky najvýznamnejšie projekty určite patrí jeden z najväčších projektov financovaných z fondov EÚ na Slovensku s názvom ČOV Sever. Išlo o vybudovanie cca. 97 km splaškovej kanalizácie vrátane výtlačných potrubí a 3 744 ks kanalizačných prípojok v regiónoch Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, vrátane dobudovania ČOV Topoľčany, ČOV Partizánske a ČOV Bánovce nad Bebravou. V súčasnosti sa realizujú stavebné práce na stavbe Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd, v rámci ktorej ide o výstavbu stokovej siete a intenzifikáciu ČOV Gabčíkovo v chránenej vodohospodárskej oblasti s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.

Čím sa môžete pýšiť, v čom ste unikátni?

Naše laboratória patria medzi špičku na Slovensku. Sú akreditované a certifikované v zmysle európskych štandardov. Máme kompetentnosť skúšok, kalibrácie a sme spôsobilí vykonávať mikrobiologické, hydrobiologické, chemické a fyzikálno‑chemické skúšky pitnej vody, vody na kúpanie, odpadovej vody a kalu. Najmodernejšia laboratórna technika a špičkoví chemickí odborníci nám ale aj samotným zákazníkom dokážu garantovať kvalitu vody a odborne rýchlo reagovať v prípade porúch, kontaminácie, atď.

Ponúkame alternatívu zabezpečenia pitného režimu našim zákazníkom pri ich voľnočasových aktivitách. V minulom roku sme nainštalovali 25 pitných fontán a v tomto roku pribudne ďalších šesť. Moderné pitné fontány sú bezdotykové a spĺňajú náročné hygienické požiadavky.

Môžete povedať, že ste hodnotovo orientovaná spoločnosť?

Dlhodobou víziou našej spoločnosti je dosahovanie statusu modernej, stabilnej a prozákaznícky orientovanej spoločnosti. Počas dvadsiatich rokov činnosti našej akciovej spoločnosti popri zabezpečovaní všetkého potrebného pre nepretržitú prevádzku dlhodobo smerujeme k trvalej udržateľnosti a k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

V roku 2022 sme sa ako spoločnosť prihlásili k princípom spoločenskej zodpovednosti a postupne rozvíjame tento princíp v troch pilieroch, a to v rámci ekonomickej, sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

Neustále pracujeme na rozširovaní a elektronizácii služieb, čím zjednodušujeme komunikáciu medzi nami a zákazníkmi. Výsledkom je rýchlejšia a efektívnejšia komunikácia.

Čo vás čaká najbližších 20 rokov?

Potrebujeme dobudovať vodovodnú sieť v 47 obciach v dĺžke 252,65 km ako aj kanalizačnú sieť v 320 obciach v celkovej dĺžke 2 684 km a s tým aj súvisiace čistiarne odpadových vôd.

Celková odhadovaná výška potrebných investícií do verejných vodovodov a verejných kanalizácií, na obnovu ako aj na rozvoj vo finančnom vyčíslení predstavuje 4,60 mld. €.

Ďalším veľmi dôležitým faktorom na splnenie týchto cieľov je prirodzená výmena kolegov a vodárenských odborníkov. Naša spoločnosť je v programe duálneho vzdelávania, ponúkame nie len mladým zaujímavé profesijné uplatnenie, ale deklarujeme aj, že sme stabilným zamestnávateľom v regióne západného Slovenska.

Nejaký odkaz na záver?

Voda je základnou podmienkou všetkého života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Pitná voda je vzácna komodita, nemali by sme ju brať ako samozrejmosť.

Verím, že profesia vodára bude trvalo udržateľná na trhu práce. Ďakujem všetkým kolegom súčasným, ale aj minulým, že s hrdosťou zabezpečujú distribúciu vody do našich/vašich domácností a prevádzok.