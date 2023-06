V aute, ktoré havarovalo, boli štyria chlapci. Jeden neprežil

Opel zrejme dostal na mokrej ceste šmyk.

Šéfredaktorka - MY Nitra

MOČENOK. Tragická nehoda sa stala v okrese Šaľa. Zomrel po nej len 17-ročný chlapec.

Tragédia sa odohrala včera večer, auto narazilo do stromu. Okoloidúci to nahlásili na tiesňovú linku 112.

„Z Nitry boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Policajti na mieste zistili, že vodič Opla Astra so šalianskym evidenčným číslom pravdepodobne nezvládol jazdu na mokrej ceste a narazil do stromu,“ informuje polícia.

Stalo sa to pri Dusle Šaľa, smer Močenok. V aute sa nachádzali štyria mladí ľudia vo veku od 17 do 21 rokov. Previezli ich do nemocníc v Nitre a Galante.

„Krátko po nehode prišla práve z nitrianskej nemocnice smutná správa. Sedemnásťročný spolujazdec na následky zranení podľahol,“ píše polícia.

Najmladšieho člena posádky hneď po nehode oživovali záchranári. Zomrel po prevoze do nemocnice.

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tragédie sú predmetom vyšetrovania šalianskej polície.