Časť fontány, ktorú pred rokmi zbúrali, je späť v centre Nitry

Som spokojný, že to neskončilo niekde na cintoríne betónových konštrukcií, povedal spoluautor diela Jozef Hrozenský.

Šéfredaktorka - MY Nitra

NITRA. Tri kvety sú späť v centre Nitry. Kedysi boli súčasťou fontány pred Orbisom, ktorý investor zbúral.

Dnes stoja na terase nového polyfunkčného objektu, pred rovnomennou reštauráciou. Večer sú osvetlené, pribudne aj zeleň.

„Som rád, že to tu vidím. Som spokojný, že to neskončilo niekde na cintoríne betónových konštrukcií. Nostalgia bola veľká, keď to búrali,“ povedal včera spoluautor fontány architekt Jozef Hrozenský.

Chodili okolo nich modelky

Kvety boli vytvorené v rokoch 1981-82. Striekala cez ne voda. Terasy, ktoré boli súčasťou fontány, kedysi slúžili na módne prehliadky. Organizoval ich susedný obchodný dom Prior.

Fontánu v roku 2018 zbúrali, zachrániť sa dali len kvety. Roky boli uložené v mestskom sklade.