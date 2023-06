Do Šale prídu nové tváre. Jedna z posíl je skúsená

Šéf klubu prezradil aj to, aké zmeny v klube nastanú na trénerských postoch.

Predseda oddielu Marek Kurňava (vľavo) odpovedal na otázky MY novín. (Zdroj: Milan Pospiš)

Hádzanárky Šale majú za sebou po dlhšom čase prelomovú sezónu. Skvelou vizitkou je striebro z MOL ligy. Najväčším úspechom žien Dusla však bol zvýšený fanúšikovský záujem a parádna atmosféra na zápasoch.

Predseda hádzanárskeho klubu Marek Kurňava v rozhovore odhalil niekoľko noviniek i plánov do budúcnosti.

Fanúšikov Šale určite zaujme meno novej posily. Ide o viacnásobnú majsterku Slovenska, so skúsenosťami zo zahraničia i z reprezentácie. Viac sa dozviete v článku.

Odchody z klubu sú známe. Alebo pribudol k známemu triu (Rácková, Ušiaková, Somogyi) ešte niekto?

- Nepribudli nateraz žiadne ďalšie mená. Len by som doplnil, že už počas sezóny nás opustila pre študijné povinnosti Zuzka Trepáčová. Ešte raz by som sa chcel poďakovať všetkým štyrom hráčkam za všetko, čo odviedli pre klub, a popriať im všetko dobré do budúcnosti.

Šušká sa, že k vám prichádza jedna skúsenejšia hráčka. Môžete to potvrdiť?