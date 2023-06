Chrenovčania za odmenu na futbale FC Barcelona

Futbalový výjazd ako sa patrí! Starší a mladší žiaci TJ Slovan Nitra-Chrenová si to pod vedením trénerov Borisa Greža a Ivana Sládečku zamierili na juh Európy.

Po dlhej a zábavnej ceste autobusom nitrianska výprava zakotvila večer 25. mája vo francúzskom meste Perpignan, ktoré sa nachádza na brehu mora na hraniciach Francúzska a Španielska s úchvatným výhľadom na zasnežené Pyreneje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sobota patrila výletu na hrad v Carcassone, zaradené na zoznam kultúrnych pamiatok UNESCO ako najväčšie opevnené mesto v Európe. Popoludní navštívili malí futbalisti morské akvárium v Perpignane, kde mali možnosť vidieť pestrú paletu morských tvorov od gigantických hlbokomorských krabov až po majestátne žraloky. Čerešničkou na torte bolo podvečerné kúpanie v Stredozemnom mori. Počas dňa sa šéfom výpravy podaril husársky kúsok v podobe vstupeniek na zápas FC Barcelona – Mallorca.

Predĺžený trojdňový víkend mal patriť futbalovému turnaju v Thuire, kde sa hral 39. ročník s účasťou takmer stovky tímov z Francúzska, Španielska, Slovenska a Čiech. Realitou bolo obrovské sklamanie v podobe organizačného fiaska. K dispozícii totiž neboli žiadne priestory na prezlečenie, rozhodovať museli rodičia, ba často aj samotné deti. Hralo sa v lepšom prípade na hline, v horšom na pilinovom ihrisku, ktoré pripomínalo manéž. Nerovný terén, plný hrboľov, hrozil každú chvíľu zranením. Vzhľadom k tomu, že prioritou bol pre deti zápas v Barcelone, požiadali Chrenovčania organizátorov o presun večerných zápasov z nedele. Prekvapila neochota s hrozbou kontumácie výsledkov... Prihliadnuc na všetky spomínané okolnosti a z obáv o zdravie detí sa vedenie výpravy rozhodlo napriek výsledkovo úspešnej sobote ďalej na turnaji nepokračovať.

Nedeľné ráno sa nieslo v znamení detských emócií. Počiatočné sklamanie z oznámenia o odhlásení sa z turnaja vzápätí vystriedala nefalšovaná radosť – keď deti počuli o prekvapení v podobe návštevy zápasu FC Barcelona – CD Mallorca. Cesta do metropoly Katalánska prebiehala vo vzrušenom očakávaní večernej udalosti. V Barcelone sa deti metrom odviezli k ďalšiemu skvostu na zozname UNESCO – monumentálnej bazilike Sagrada Familia, ktorej veľkoleposť bola očarujúca.

Najväčším zážitkom pre chlapcov bol bezpochyby posledný domáci ligový zápas Barcelony s Mallorcou. Na štadióne Camp Nou bolo 89 000 divákov, ktorí sa lúčili s ikonami mužstva ako Jordi Alba a Sergio Busquets. Za Mallorcu nastúpili dvaja slovenskí reprezentanti – brankár Dominik Greif a obranca Martin Valient. Elektrizujúca atmosféra štadióna počas prezentácie úspechov klubu, ktorá vyvrcholila ohňostrojom, nadchla všetkých prítomných.

V pondelok sa nitrianska výprava zastavila v prímorskom mestečku Saint Tropéz, ktoré je známe najmä ako filmová kulisa najslávnejších francúzskych filmov s Brigitte Bardot a Luis de Funèsom. Chlapci sa vykúpali na Azúrovom pobreží a večer už mierili domov.

Rozžiarené tváre detí a spokojnosť rodičov boli odmenou za tvrdú prácu aj motiváciou do ďalšej sezóny. Na záver slová trénerov Borisa Greža a Ivana Sládečku: „Chceme vysloviť jedno obrovské ‘ďakujeme!’ deťom za príkladné správanie sa počas celého výletu, zúčastneným rodičom za neúnavnú pomoc a v neposlednom rade sponzorom a partnerom, bez ktorých by sa toto nádherné podujatie dalo len veľmi ťažko zrealizovať - Ing. Peter Girovský, Mgr. Peter Vadovič, PhD. - Aardwark, s.r.o., TJ Slovan Nitra-Chrenová, Recover.sk, PDsport, Klimak, s.r.o., MH TRUCK, s.r.o., Suzuki Nitra - Auto Zobor s.r.o., PD “BREZINA” PRAVOTICE, družstvo, Hostinec U Traka, Ing. Ján Plandora – POLYGÓN, Eurogreen - Slovensko, s.r.o., Firma Ekupo, ObFZ Nitra, ZsFZ, PODNIK ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY a.s. Žabokreky nad Nitrou, Toben, s.r.o., CK FutbalTour.sk.“