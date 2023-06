Zlato pre prípravku Chrenovej, finále malo jediného strelca

Futbalové nádeje z troch okresov súperili na záver sezóny.

Oblastný futbalový zväz v Nitre zorganizoval v sobotu na štadióne TJ Slovan Chrenová záverečný turnaj pre kategóriu prípraviek U11. Prihlásilo sa naň 16 tímov.

Ďalej v článku nájdete všetky výsledky, mená všetkých strelcov gólov, a mená ocenených hráčov.

Zo štyroch základných skupín postúpilo do vyraďovacích zápasov osem najlepších tímov. Bez jediného zaváhania sa z prvenstva tešili nádeje TJ Slovan Chrenová, striebro putuje do Veľkého Zálužia a bronz do Močenka.

Ďalšie fotky pripojíme čoskoro.

Skupina A