Saliby boli hlavným mestom behu (+FOTO)

Nebesá sa zľutovali, bežci zmokli iba počas vyhodnotenia.

Chýr o vyšperkovanom podujatí nielen pre bežcov, ale doslova pre celú rodinu, sa šíri rýchlo. Niet čudo, že na jedenásty ročník salibských behov dorazili účastníci zo širokého regiónu od Bratislavy až po Kežmarok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Salibský polmaratón, Hornosalibská desiatka a trojka prilákali spolu 328 účastníkov. Predvoj im urobilo 165 detí, čo je určite nový rekord v histórii podujatia.

Po prvýkrát sa centrum akcie presunulo od „koniarov“ na futbalový štadión TJ Horné Saliby, kde bolo dostatok priestoru na detské behy, atrakcie pre najmenších, „reštauračnú“ zónu a napokon sa aj hlavná tribúna využila ako dobrý prístrešok pri zmoknutom defilé.

O atmosféru sa starali až traja moderátori, výborná hudba a celkovo tvorilo organizačný štáb okolo sto dobrovoľníkov.

Absolútnymi víťazmi polmaratónu sa stali Martina Škovranová (zo Šale) a Dalibor Riška, na 10 km trati triumfovali Zdenka Hezká (z Tešedíkova) a Ján Sopko. Ceny sa udeľovali v 22 kategóriách dospelých. Krásnu medailu si však odniesli všetci, čo dobehli.

V cieli ich čakal bohatý výber chutných jedál i nápojov. V dvoch tombolách sa rozdalo vyše 70 cien. Dopoludnie si mohli prítomní spestriť v Exat rune, ktorý pripravila Spartan training group z Dolných Salíb na čele s Lacom Moravským. „Mano“ Tomič si zasa neodpustil zábavný „beh dozadu“.

Podujatie podporili aj obce Horné a Dolné Saliby a Trnavský samosprávny kraj. Hlavným sponzorom bol KON-Truss, pomohli aj futbalisti z TJ.

Hlavný organizátor Ronald Kontár, zakladateľ RoniRun Clubu, zbieral od prítomných pochvaly za hladký priebeh. „Myslím si, že presun akcie na futbalové ihrisko bola dobrá voľba, mali sme tu viac priestoru. Musím poďakovať všetkým spolupracovníkom, mojou pravou rukou bol Enrico Kalocsai.

Išlo to ako po masle. Získali sme viacerých sponzorov, pomohol mi s nimi napríklad aj Gabo Švajda, podporili nás aj samoprávy. Rozpočet akcie bol okolo 10-tisíc eur, ale myslím si, že dnešný deň stál za to. O rok sa vidíme na ďalšom ročníku,“ vyslovil sa športový nadšenec Ronald Kontár. Bežecká rodina mu môže len ďakovať za skvelé rande.

Lejak, ktorý sa spustil pri vyhlasovaní víťazov, akoby len potvrdil, že bežeckému semienku zasadenému v Horných Salibách sa darí veľmi dobre.

Povedali po pretekoch

Ján Sopko: „O behu v Horných Salibách som počul dávnejšie od kamarátov len to najlepšie. Veľmi sa mi tu páčilo, takéto dedinské behy majú skvelú atmosféru. Trať bola veľmi rýchla. S výkonom som vcelku spokojný. Od začiatku som bežal sám, nemusel som veľmi pritlačiť a kontroloval som si prvé miesto. Vedel by som ísť aj rýchlejšie, ale v tom dusne by mi taký beh veľmi nechutil. Určite sa sem rád vrátim.“

Martina Škovranová: „Behalo sa fajn, trať bola veľmi dobre vyznačená. Počasie nám tiež vyšlo - nebolo horúco, síce troška dusno, ale aspoň nebol „úpek“. Intenzívnejšie behám päť rokov. Každé umiestnenie ma prekvapí a poteší, ale dôležité je užiť si to a dobehnúť bez zranení.“

Z výsledkov vyberáme

3 km

Muži: 1. Mário Šmýkal (R/O/C crew) 10:13, 2. Matej Dudák (Galanta) 10:33, 3. Kristián Pogány (Division 11) 10:38.

Ženy: 1. Viera Királyová (N. Zámky) 12:56, 2. Barbara Barcziová (STG D. Saliby) 13:23, 3. Eszter Szücs 14:02.

10 km

Muži do 29 rokov: 1. Ján Sopko (AK Krupina) 34:54, 2. Róbert Román (RoniRun Club) 39:05.

Muži 30-39 rokov: 1. Marek Pavličko (Kežmarok) 36:49, 2. Gabriel Švajda (AC N. Zámky) 37:23, 3. Peter Přerovský (Calex city) 39:41.

Muži 40-49 rokov: 1. Ján Klištinec (Šalgočka) 38:05, 2. Miroslav Keruľ (Jaklovce) 42:15, 3. Lukáš Janický (G run V) 44:20.

Muži 50-59 rokov: 1. Miroslav Ťapušík (Ráztočno) 39:47, 2. Mário Ondriaš (AK Tlmače) 41:30, 3. Szilárd Bugár (Gabčíkovo) 45:41.

Muži od 60 rokov: 1. Dezider Šuhaj (Galanta) 46:59, 2. Róbert Berky (Prievidza) 47:00, 3. Peter Gurina (Veľký Cetín) 49:31.

Ženy do 29 rokov: 1. Alexandra Kačaliaková (Šaľa) 46:55.

Ženy 30-39 rokov: 1. Andrea Bíziková (Miloslavov) 43:50, 2. Jana Šimunková (AC N. Zámky) 44:54, 3. Denisa Alexandra Čirik (platon.sk) 48:48.

Ženy 40-49 rokov: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 41:55, 2. Sylvia Behúlová (Golianovo) 48:34.

Ženy 50-59 rokov: 1. Eva Kolarovská (Komárno) 48:40, 2. Lucie Šarníková (Slávia STU) 49:45.

Ženy od 60 rokov: 1. Etelka Horváth (MC Žitný ostrov) 57:14.

21,1 km

Muži do 29 rokov: 1. Dalibor Riška (Triax Ba) 1:23:10, 2. Tomáš Gašparík (Top run DS) 1:29:19, 3. Zsolt Horváth (STG D. Saliby) 1:50:37.

Muži 30-39 rokov: 1. Richard Ostrožanský (Galanta) 1:25:20, 2. Norbert Lapos (STG N. Zámky) 1:28:57.

Muži 40-49 rokov: 1. Peter Lužák (Trnava) 1:25:43, 2. Marian Gemmel (Cabaj-Čapor) 1:29:05.

Muži 50-59 rokov: 1. Lajos Ritter (Top run Topoľníky) 1:35:15, 2. Béla Janák (BK Gabčíkovo) 1:45:05.

Muži od 60 rokov: 1. František Červenák (Stavbár Nitra) 1:40:35.

Ženy do 29 rokov: 1. Angelika Václavová (RoniRun Club) 1:55:07.

Ženy 30-39 rokov: 1. Mária Kováčová 1:42:03, 2. Orsolya Hrubá (Gal. elita) 1:42:49, 3. Ibolya Bognárová (RoniRun Club) 1:52:41.

Ženy 40-49 rokov: 1. Martina Škovranová (Šaľa) 1:41:54, 2. Mária Cintulová (Cabaj-Čápor) 2:02:59.

Ženy 50-59 rokov: 1. Renata Holičková (Run for fun) 1:42:56.

Ženy 60 rokov a viac: 1. Soňa Macejáková 3:31:21.